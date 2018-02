Vis Reggio Calabria | al via la fase a orologio | si gioca Vis-Villa al PalaPentimele

Incidente stradale/ Viareggio - auto travolge due ragazzi : un morto - graVissimo l'amico (4 febbraio 2018) : Incidente stradale, Viareggio: auto travolge due ragazzi: un morto, gravissimo l'amico. Arrestato il pirata della strada. Le ultime notizie di oggi, 4 febbraio 2018(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Teatro Gallico a Reggio Calabria : consegnato il cantiere all'impresa [FOTO e INTERVisTA] : In esso, si proiettavano film, si facevano spettacoli teatrali e di varietà, si organizzavano festival canori, convegni, dibattiti, si tenne una scuola di chitarra e persino si celebrarono matrimoni. ...

Reggio Calabria - scoperto bunker dei boss della 'Ndrangheta : la porta 'inVisibile' : Un bunker di oltre 20 metri quadrati realizzato in muratura nel sottosuolo delle campagne di Rosarno, in contrada Bosco, ad una profondità di circa due metri, è stato scoperto, nella giornata di ieri, ...

Terremoti - la protezione sismica entra nelle aule : presentato un importante master all’Università Mediterranea di Reggio Calabria [FOTO e INTERVisTE] : 1/12 Foto MeteoWeb / Salvatore Dato ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Reggio-CalVisano 16-20. I Campioni d’Italia consolidano il primato : Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma senza il punto di bonus offensivo: Calvisano espugna Reggio Emilia per 16-20, ma soffre e marca soltanto due mete, uscendo dal campo con 4 punti, sufficienti però ad approfittare del pareggio di ieri tra Fiamme Oro e Rovigo ed allungare così in classifica. Ospiti subito in vantaggio con la meta di Martani al 4′ trasformata da Mortali, ma due piazzati di Gennari al 12′ ed al 15′ ...

IL XV DEL CALVisANO PER LA SFIDA AL CONAD REGGIO : La partita sarà visibile in diretta streaming su www.therugbychannel.it e sulla pagina facebook therugbychannel.

Rugby - Eccellenza 2018 : Fiamme Oro-Rovigo match di cartello. CalVisano a Reggio Emilia domenica : Ad una sola settimana dall’inizio del Sei Nazioni va in scena l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza di Rugby: posticipo della domenica per la capolista Calvisano, che scenderà in campo in casa di Reggio in un match che appare scritto. Sabato invece gli altri quattro incontri: sfida di cartello tra le Fiamme Oro, che non potranno perdere il treno playoff, e Rovigo, che dovrà restare in scia alla prima della ...

Rugby - Eccellenza 2018 : inizia il girone di ritorno! CalVisano attende I Medicei - Rovigo ospita Reggio : La decima giornata del campionato di Eccellenza di Rugby si giocherà nel prossimo fine settimana. Nel giorno dell’Epifania saranno in programma quattro gare, mentre domenica si giocherà un atipico posticipo. Sabato 6, alle ore 15, la sfida per la testa della classifica continuerà a distanza: Calvisano attenderà I Medicei, mentre Rovigo ospiterà Reggio. Impegni sulla carta abbordabili per le prime due della classe, che non dovrebbero avere ...

Reggio : Cisl/Fp. Il confronto e la condiVisione ripagano e sono sempre costruttive : Il Segretario Generale Vincenzo Sera, ribadisce l'importanza di questi incontri tra la politica, i rappresentanti delle Cooperative del terzo settore e con le organizzazioni sindacali, un metodo di ...

Telereggio - il palinsesto e le interViste speciali di Natale e Santo Stefano : Domani, in prima serata, dalle 20.15 e sino alle 22.30 e così il 26 dicembre, trasmetteremo due diversi spettacoli di pattinaggio artistico sul ghiaccio . I campioni di questa disciplina sportiva ...

Reggio Calabria - Pd contro l’ultradestra : “Basta manifestazioni in spazi pubblici”. Ma la città è diVisa : Vietare la concessione degli spazi pubblici alle organizzazioni e associazioni che direttamente si richiamano all’ideologia, ai linguaggi e ai rituali fascisti. È quanto c’è scritto nella proposta della Commissione regolamenti del Comune di Reggio Calabria. Una proposta che, presto, dopo il passaggio in Consiglio comunale potrebbe diventare delibera e quindi regolamento da applicare. A presentarla è stato il consigliere del Pd Demetrio Martino ...

Carcere o ricettacolo di batteri? GraVissimo allarme al Panzera di Reggio per due casi di tubercolosi - e non è il primo episodio : ... ma non si può certo ottenere questo risultato abbandonando queste persone al proprio destino, lasciandole letteralmente marcire in condizioni da terzo mondo. La legge deve essere uguale per tutti, ...