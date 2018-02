Vincitore Sanremo 2018 Giovani | ecco chi è il trionfatore assoluto

Blastingnews

: Sanremo Giovani, vince Ultimo con «Il ballo delle incertezze» - Corriere : Sanremo Giovani, vince Ultimo con «Il ballo delle incertezze» - team_world : Ecco cosa succederà questa sera sul palco di #Sanremo2018 >> - RadioItalia : .@IlVeroUltimo è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di #Sanremo2018! Vi piace la sua canzone? Leggi di… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Grande attesa per la quarta serata del Festival diin onda stasera 9 febbraio su Raiuno. Nel corso della lunga serata, infatti, verrà proclamato il primodi questa 68esima edizione della kermesse musicale: parliamo deldella sezione. Chi sarà iltra le 8 nuove proposte che quest'anno sono state scelte dal direttore artistico Claudio Baglioni? Stasera la finale dichi sono i concorrenti La grande novità del Festival didiretto da Baglioni e condotto da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino ha riguardato proprio il meccanismo della gara dei Big e delle Nuove proposte. Nel corso delle serate, infatti, non ci sono state eliminazioni e questo ha permesso ai vari concorrenti di potersi esibire sempre nel corso delle cinque serate di messa in onda su Raiuno. Stasera è giunto il ...