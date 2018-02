Video Gol Spal-Milan 0-4 | Highlights e Tabellino Serie A | 24^ Giornata 10 02 2018

Video Gol Spal-Milan Highlights e Tabellino Serie A - 24^ Giornata 10/02/2018 : Risultato Finale Spal-Milan , Cronaca, Highlights, e Video Gol doppietta Cutrone, Biglia, Borini, 24^ Giornata Serie A, 10 febbraio 2018. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, va in scena Spal-Milan. Una partita da incorniciare per Patrick Cutrone, il giovane attaccante, si rende autore di una doppietta, da vero rapace d’area di rigore. Il Milan scende in campo, con una mentalità diversa dal solito, infatti, trova subito il gol ...

Ma che gol ha fatto Lucas Biglia? Colpo di genio dell'argentino : tris Milan sulla Spal [Video] : Colpo di genio di Biglia che beffa Meret con un tocco 'intelligente': tris Milan sulla Spal. Ecco il VIDEO Nella quinta gara consecutiva da titolare, Lucas Biglia trova anche la prima rete con la ...

Diretta/ Bari-Frosinone (risultato live 1-0) streaming Video e tv : Kozak torna al gol! : Diretta Bari Frosinone, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita davvero interessante al San Nicola, bell'esame di maturità per la capolista(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Video/ Bisceglie Lecce - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie C 25giornata - : Video Bisceglie Lecce , 1-2, : highlights e gol della partita , Serie C 25giornata, . La capolista vince in trasferta il derby pugliese: le immagini.

Video/ Bisceglie Lecce (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Bisceglie Lecce (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata). La capolista vince in trasferta il derby pugliese: le immagini salienti(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Gol Cutrone - l’attaccante non sbaglia mai : Milan in vantaggio contro la Spal [Video] : Gol Cutrone – Si sta giocando la 24^ giornata del campionato di Serie A, le gare del sabato si aprono con il botto con la sfida tra Spal e Milan. I rossoneri stanno attraversando un buon momento e la conferma arriva anche contro gli uomini di Semplici, Milan subito in vantaggio grazie al solito Cutrone, l’attaccante non sbaglia mai davanti alla porta. Il Milan scatta, la Spal adesso deve reagire per tenere vive le speranze ...

Diretta / Renate Triestina (risultato live 0-2) info streaming Video e tv : in gol Bracaletti e Libutti! : Diretta Renate-Triestina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Padroni di casa in difficoltà nelle ultime giornate, reduci da due sconfitte.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:57:00 GMT)

Video/ Fiorentina-Juventus (0-2) : highlights e gol della partita. Parla Allegri (Serie A 24^ giornata) : Video Fiorentina Juventus (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, giocata al Franchi e valida nella 24^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 08:38:00 GMT)

Video/ Fiorentina-Juventus - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 4giornata - : Video Fiorentina Juventus , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita, giocata al Franchi di Firenze e che ha visto prevalere i bianconeri.

Video/ Fiorentina-Juventus (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Fiorentina Juventus (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, giocata al Franchi e valida nella 24^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 03:01:00 GMT)

Video di Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi al Festival di Sanremo - in duetto con Bungaro e Pacifico per un “premio” singolare all’attore : Un duetto che sa più di quartetto quello di Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi al Festival di Sanremo 2018 che, per la quarta serata ha scelto come compagno di viaggio - del suo trio già composto con Bungaro e Pacifico - un altro amico speciale. L’attore, reduce dalle sue numerose esperienze a teatro, ha deciso di mettersi alla prova salendo sul palco dell’Ariston a fianco del trio Vanoni-Bungaro-Pacifico per interpretare il brano ...

Video Gol Fiorentina-Juventus 0-2 : Highlights e Tabellino 9-2-2018 : Risultato Finale Fiorentina-Juventus 0-2 : Cronaca e Video Gol Higuain 24^ Giornata Serie A 9 Febbraio 2018. All’Artemio Franchi la Juventus riesce nel colpo esterno con molta, moltissima sofferenza, sconfiggendo la Fiorentina con il punteggio di 0-2 Decidono la sfida l’ex di turno Federico Bernardeschi con un’ottima punizione, sulla quale comunque Sportiello ha qualche colpa, mentre a cinque dalla fine ci pensa Gonzalo ...

Gol Bernardeschi - ecco la rete dell’ex : Franchi ammutolito [Video] : Gol Bernardeschi – Grandi emozioni nella gara di campionato tra Fiorentina e Juventus. Episodio nel primo tempo che ha fatto discutere, l’arbitro fischia un calcio di rigore per un fallo di mano di Chiellini, poi dopo il controllo con il Var fa retromarcia ed assegna punizione alla Juventus per fuorigioco. Tanti i dubbi per il tocco di Alex Sandro che sembra volontario ma i bianconeri protestano anche per un fallo sullo stesso brasiliano e ...

DIRETTA/ Fiorentina-Juventus (risultato live 0-1) streaming Video e tv : Bernardeschi - gol dell'ex! : DIRETTA Fiorentina Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Big match tra due squadre che sono grandi rivali (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:59:00 GMT)