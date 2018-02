Video di Ron al Festival di Sanremo 2018 | il duetto con Alice in Almeno Pensami

Isola dei Famosi - i pronostici sui vincitori con Francesco out Video : L’#Isola dei Famosi 2018 è iniziata molto bene per #Francesco Monte, il naufrago indicato fin dall'inizio come favorito per la vittoria finale: l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez appena fatto il suo arrivo in Honduras è subito riuscito a conquistarsi la prima immunita', ma poi le cose non sono andate come sperate e Francesco è stato squalificato dal programma per il famoso cannagate, lo scandalo-droga che lo ha travolto [Video]. Francesco ha ...

Serie A - Fiorentina-Juventus LIVE : formazioni - cronaca del match e voti Video : Fiorentina-Juventus in diretta testuale dalle 20.45 Siete pronti per vivere in #diretta testuale Fiorentina-Juventus [Video]? Sara' l'anticipo della 24esima giornata di #Serie A, un match tutto da re. Entrambe le formazioni faranno di tutto per portare a casa l'incontro. I viola di Pioli, che sperano di guadagnare posizioni in classifica, vogliono vincere anche per regalare una grande soddisfazioni ai propri tifosi. La #Juventus invece vincendo ...

Jessica - una giovane vita stroncata dal tramviere ossessionato dalle ragazzine Video : A soli 19 anni la sua vita è giunta al capolinea, chiusa in un borsone dopo essere stata accoltellata dal proprietario di casa che voleva possederla e che lei aveva respinto. La storia di #Jessica Valentina Faoro è quella di una ragazza cresciuta troppo in fretta, che non ha potuto esser figlia ed era diventata madre a soli 16 anni. Una vita difficile deragliata definitivamente a causa di un'ossessione maniacale di Alessandro Garlaschi. Il ...

Lo Stato Sociale/ Video - Una vita in vacanza : i tweet ironici e le critiche (Sanremo 2018) : Con il brano ''Una vita in vacanza'', lo Stato Sociale debutta al Festival di Sanremo facendo divertire il pubblico e creando dibattito sul testo e anche sulla performance sul palcoscenico.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:32:00 GMT)

DIRETTA / Castellana Ravenna (risultato finale 0-3) streaming Video e tv : Ravenna rispetta il pronostico : DIRETTA Castellana Ravenna: info streaming video e tv. Nuova trasferta per i ragazzi di coach Fabio Soli, favoriti d'obbligo questa sera al Pala Florio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:59:00 GMT)

Scandalo in Paraguay - storia d’amore tra presidente e giocatore : spunta una FOTO e il patron reagisce male [Video] : Quanto accaduto in Paraguay ha dell’incredibile. Una vicenda davvero pazzesca e che ha fatto gridare allo Scandalo. Il tutto è accaduto nella squadra Rubio Ñu, iscritta alla quarta serie. I protagonisti sono il presidente Antonio González e il calciatore Bernardo Gabriel Caballero, ritratti a letto insieme in una FOTO. La ricostruzione dei fatti non è chiarissima, la FOTO comunque è circolata dopo che il calciatore, su pressione ...

Amici 17 : Yaser e Alessandro dei The Jab a rischio-eliminazione - Zerbi e Di Francesco li stroncano (Video) : "Il tuo posto non è qui!" Siete d'accordo con le parole di @RudyZerbi? #Amici17 pic.twitter.com/0TtPsCp78E — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 8, 2018 "Togliti questa maschera!" Sarà Alessandro dei The Jab a lasciare la scuola? #Amici17 pic.twitter.com/Io7SaQUwAL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 8, 2018 Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda giovedì […] L'articolo ...

Isola dei Famosi 2018 : l'ex tronista infuriato con i talk show? Video : l'ex tronista di Uomini e Donne #Francesco Monte ha deciso di abbandonare [Video] l'edizione 2018 dell'#Isola dei Famosi in quanto è al centro di uno scandalo legato alla droga che lo ha visto protagonista durante le ultime settimane sull'Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex fidanzato della showgirl argentina Cecilia Rodriguez, appena atterrato in Italia ha voluto subito mettere in chiaro alcuni aspetti inerenti alle pesanti ...

Di Battista come Berlusconi - i Video a confronto Video : “Gli italiani li vedo molto #rincoglioniti”. È questa la frase testuale pronunciata da Alessandro #di Battista che sta facendo discutere la politica e sta dividendo l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. L’uso di questo termine apparentemente offensivo da parte del parlamentare M5S ha fatto tornare subito alla memoria un episodio molto simile avvenuto nel 2006, quando Silvio Berlusconi [Video] definì “coglioni” tutti quegli italiani che ...

PIPPO BAUDO LETTERA APERTA AL FESTIVAL DI SANREMO/ Video - da Whitney Houston e Sharon Stone al Boss : Video, PIPPO BAUDO, a pochi giorni dall'inizio del FESTIVAL di SANREMO, parla della sua relazione complicata con la cantante lirica Katia Ricciarelli.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Ron/ Video - Almeno pensami : per il pubblico "Chiudi gli occhi e senti Lucio Dalla" (Sanremo 2018) : Ron si è esibito al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Almeno pensami", scritto da Luio Dalla. Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:52:00 GMT)

Lucio Dalla rivive grazie a Ron al Festival di Sanremo 2018 - il Video di Almeno Pensami nella 2°serata : Ron al Festival di Sanremo 2018 convince ancora di più al secondo ascolto con il suo inedito Almeno Pensami. Già ieri sera il voto della giuria demoscopica lo ha portato nel “Paradiso” della classifica, colorato di blu. Se stasera la Sala Stampa confermasse il risultato un buon posizionamento definitivo del brano diventerebbe quanto mai probabile. Grande soddisfazione quindi per Ron, che nel 2019 festeggerà i 50 anni di carriera. La sua canzone ...

U&D : cancellato momentaneamente il Trono Over - ecco i dettagli Video : Oggi, Mercoledì 7 Febbraio [Video], tutti gli amanti del #Trono Over, che aspettavano con ansia il consuetudinario scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rimarranno delusi. La conduttrice del programma dei sentimenti, #Maria De Filippi, deludendo tutti i telespettatori, pare che abbia scelto , almeno per oggi, di mandare in onda il Trono Classico. Solitamente, vengono dedicati due giorni al Trono Classico e tre giorni al Trono Over, che ...

L’ironico Arrivedorci di Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 : Video della 2ª serata : Prosegue la competizione degli Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 con la loro Arrivedorci, tra i brani in gara nel corso della seconda serata trasmessa in diretta questa, mercoledì 7 febbraio, su Rai 1. Dopo il primo travestimento del gruppo messo in scena in occasione del loro debutto alla 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana - e che gli utenti del web hanno considerato un misto tra Cristiano Malgioglio e il Genio ...