Video di Elio e le Storie Tese a Sanremo 2018 con i Neri per caso | per un Arrivedorci

(Di sabato 10 febbraio 2018) Un duetto ricco di sorprese quello deglie Lecon iper: l'esibizione in programma per la quarta serata si trasforma in una grande festa grazie anche alla presenza del celebre gruppo a cappella.Legati da una profonda amicizia con gli Elii, il sestetto di Caserta si è presentato sul palco dell’Ariston a distanza di 23 anni dalla loro ultima partecipazione alla competizione più famosa della riviera ligure. Il brano selezionato per la serata dei duetti di, il singolo chee Lehanno già intonato per ben due volte in questa edizione.Irriverenti e stravaganti, anche nell’esibizione messa in scena questa sera, il gruppo composto da Stefano Belisari, Nicola Fasani, Daivde Luca Civaschi, Christian Meyer, Antonello Aguzzi e Sergio Conforti, si è presentato alla 68^ edizione del Festival con una serie di ...