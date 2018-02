Via Valle Furci | proseguono i lavori di installazione delle antenne nonostante la diffida

Valle d’Aosta : cade da seggioVia - bambino di 5 anni in ospedale : Un bambino di cinque anni è caduto da una seggiovia degli impianti sciistici di La Thuile in Valle d’Aosta: è precipitato da un’altezza di circa 8 metri. Si trova al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, dove medici lo stanno visitando per valutare le sue condizioni. L'articolo Valle d’Aosta: cade da seggiovia, bambino di 5 anni in ospedale sembra essere il primo su Meteo Web.

Con la Cavalleria Rusticana e i Pagliacci al Via il programma “Opera in mostra” : 7 concerti con visita guidata all’esposizione Artisti all’Opera : Sabato 27 gennaio al Museo di Roma a Palazzo Braschi i nuovi talenti di “Fabbrica YAP II edizione 2018/2019” del Teatro dell’Opera di Roma si esibiranno nel primo appuntamento di OPERA IN MOSTRA: un programma di sette concerti con celebri arie da opere di Verdi, Leoncavallo, Mascagni e autori francesi, abbinati ad altrettante visite guidate alla mostra “Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla frontiera […] L'articolo Con la ...

Chiaravalle Centrale - al Via il secondo concorso teatrale interregionale : Per gli abbonamenti restano confermati i prezzi popolari dello scorso anno: bastano soli 35 euro per poter assistere a tutti gli spettacoli in calendario. L'ingresso singolo costerà invece 7 euro. Le ...

Cecera : riasfaltatura pericolosa in Via Valle dei Fontanili : Alessio Cecera, consigliere PD XIV Municipio, denuncia la pessima riasfaltatura dello scavo stradale fatto su via Valle dei Fontanili. “È stato recentemente realizzato uno scavo... L'articolo Cecera: riasfaltatura pericolosa in via Valle dei Fontanili su Roma Daily News.

L'Acatama di Gino - diario di un Viaggio in Cile tra la valle della luna e vulcani e le rocce dei monaci - : Fino al 'Tripartito' il triangolo tra Cile, Argentina e Bolivia e arriva la prima sorpresa promessa da Gino: Siamo nel bel mezzo della seconda 'caldera' più grande del mondo , ma nella più alta 4 650 ...

Al Via il progetto Valle roveto in formazione - con il corso gratuito per operatore sociale per l'infanzia : L'iniziativa nasce poiché questa figura è sempre più richiesta e riconosciuta nel mondo del lavoro. Oltre a Civitella roveto hanno aderito i Comuni di Canistro, Capistrello, San Vincenzo Valle roveto,...

Indimenticabile Viaggio in treno nel cuore della Valle dei Templi e a Selinunte : Tre milioni di euro per portare i turisti nel cuore della Valle dei Templi. La linea Agrigento Bassa-Porto Empedocle, che attraversa in gran parte la mitica Valle dell’antica Akragas verrà potenziata grazie ad un finanziamento garantito dal governo attraverso il ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti . Si tratta di ben 3 milioni di euro che serviranno a realizzare svariati progetti per migliorare la linea ferrata così da potenziarla dopo ...

Saldi 2018 - invernali/ Oggi 5 gennaio al Via gli sconti : 5 km di code su A7 verso l'outlet di Serravalle : Saldi 2018, invernali, date e calendario: le regole per fare buoni affari. Esigere trasparenza per conoscere il prezzo pieno e il prezzo di saldo.

Capitali cultura Ue 2018 - al Via Valletta e Leeuwarden : L'obiettivo è rafforzare i legami tra le diverse comunità sia in Frisia che in Europa con oltre 800 progetti che coinvolgono musica, danza, teatro, opera, sport e arte. Tra i momenti clou, una mostra ...

Maltempo : la corsa dei Babbi Natale in Valle di Ledro rinViata al 30 dicembre : La gara ‘Babbi Natale alla Riscossa‘, che si doveva svolgere ieri sulla camminata che costeggia il lago di Ledro, è stata rinviata a sabato 30 dicembre a causa del Maltempo. Si tratta di una gara goliardica: 4 chilometri da affrontare vestiti rosso, con barba bianca e cappello d’ordinanza. L'articolo Maltempo: la corsa dei Babbi Natale in Valle di Ledro rinviata al 30 dicembre sembra essere il primo su Meteo Web.

Quinta Colonna - l’inViata Nausica Della Valle : “Il Signore mi ha liberata dall’omosessualità. Che è un abominio ai suoi occhi” : “Il Signore mi ha liberata Della mia omosessualità“. Queste le parole di Nausica Della Valle, inviata di Quinta Colonna, che durante un intervista con il telepredicatore Chuck Hall su TCI Televisione Cristiana in Italia ha detto di essere una “ex-omosessuale, ex-bulimica, ex-anoressica, ex-allergica”. “Una mattina ero a casa e ho detto al Signore che volevo studiare la parola e lui mi parlò con voce udibile e mi ...

Manca il sale - Viabilità nel caos : Ovadese e valle ScriVia in emergenza : Ghiaccio, strade e ferrovie interrotte, scuole chiuse, paesi al buio per ore. L’ondata di gelo si abbatte su tutta la provincia