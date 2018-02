: #Vaccini, Lorenzin: 'Nessuna proroga. Oltre 10 marzo partono multe' Lo dice il ministro della Salute in merito all'… - Agenzia_Ansa : #Vaccini, Lorenzin: 'Nessuna proroga. Oltre 10 marzo partono multe' Lo dice il ministro della Salute in merito all'… - Agenzia_Ansa : #Lorenzin dietro i #novax c'è un business enorme #vaccini - ilfoglio_it : Cinquantamila bambini non sono in regola con gli obblighi del decreto Lorenzin, e i loro genitori continuano a rima… -

Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10per l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola. Lo ha assicurato la ministra della Salute, Beatrice, sottolineando che "i genitori con figli iscritti alle scuole dell'obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione" prevista dalla legge. "Spero - ha aggiunto, parlando a margine di un incontro elettorale a Trieste -che siano veramente pochi, perchè mettono a rischio in modo serio la salute dei loro figli e degli altri".(Di sabato 10 febbraio 2018)