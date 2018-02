Ultimo vince Sanremo Giovani | le prime parole

Sanremo2018 - Ultimo vince il premio per i giovani. A Mirkoeilcane quello per la Critica : Ultimo arriva sul podio. È il cantante romano il vincitore delle Nuove Proposte del Festival con il brano 'Il ballo delle incertezze'. Al secondo posto, un altro romano, Mirkoeilcane con 'Stiamo tutti ...

Golf - European Tour 2018 : Shubhankar Sharma vince il Maybank Championship. Strepitoso Ultimo giro. Quinto Nino Bertasio! : Il Maybank Championship 2018 è andato a Shubhankar Sharma. È stato l’indiano a prevalere nella bagarre del quarto giro sul percorso del Saujana Golf Course di Kuala Lumpur, con una prestazione sensazionale. Sharma ha infatti chiuso l’ultima giornata in 62 colpi, ben 10 sotto il par, diventando ben presto irraggiungibile per tutti gli altri. Una rimonta che lo ha portato a guadagnare ben diciotto posizioni fino al titolo finale, il ...

ALEX SCHWAZER/ Stravince : medici Fidal condannati. Sandro Donati : “L'atleta è l'Ultimo anello della catena” : ALEX SCHWAZER, doping: condannati i medici Fidal Fischetto e Fiorella per favoreggiamento. Le ultime notizie sulla battaglia legale dell'atleta per dimostrare la sua innocenza(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:09:00 GMT)

Biathlon - Mass start Anterselva 2018 – Dorothea Wierer butta la vittoria all’Ultimo poligono. Vince Domracheva : Anterselva continua ad essere stregata per Dorothea Wierer. L’azzurra è stata beffata nella Mass start di oggi, chiusa al settimo posto. Un piazzamento pieno di rammarico per una gara che la 27enne delle Fiamme Gialle aveva dominato per oltre tre quarti, fino all’ultimo poligono, dove ha trovato due errori sanguinosi che hanno distrutto le sue ambizioni e consegnato la gara nelle mani della bielorussa Darya Domracheva. Il ...

DIRETTA / Pesaro Olimpia Milano (risultato live 64-78) info streaming video : La vince Milano all'Ultimo quarto : DIRETTA Pesaro Olimpia Milano: info streaming video e tv, risultato live della partita che si gioca alla Adriatic Arena per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 22:16:00 GMT)

Oggi l'Ultimo saluto a Vincenzo Dellavedova : Oggi l'ultimo saluto a Vincenzo Dellavedova. Vincenzo Dellavedova Si svolgeranno Oggi alle 14.30 i funerali di Vincenzo Dellavedova , per tutti Peppino, che per oltre 50 anni è stato il sacrestano di ...

Tosca canta un viaggio nel mondo - Iron Maiden col volume a palla - l'Ultimo Eminem non convince : ... ha mancato il bersaglio: gran parte della critica e del pubblico sostiene che il disco è vuoto, che è un minestrone con i soliti ingredienti (rabbia contro potere e politica), che le basi (le ha ...

Nuoto - Luca Dotto e quell’Ultimo treno da prendere. Un’ultima parte di carriera da vincente? : Un oro, due argenti e due bronzi. E’ questo il bilancio molto lusinghiero di Luca Dotto negli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). L’azzurro, nelle acque danesi, è sembrato essere tornato ai fasti del 2011 quando seppe conquistare un’insperata medaglia d’argento nei 50 sl. Un Dotto redivivo, tornato ad interpretare la gara al meglio delle sue possibilità, senza alcuna esitazione o condizionamento ...