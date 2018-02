UGO ABBAMONTE Fidanzato di Chiara Nasti | “Sei la cosa più bella che potesse capitarmi”

UGO Abbamonte/ Chi è il fidanzato di Chiara Nasti - lei via dall'Isola dei Famosi 2018 per gelosia? : La seconda diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha alzato il velo su Ugo Abbamonte e il suo rapporto con Chiara Nasti tra gelosie e presenza ingombrante, è per lui che ha detto addio allo show(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:48:00 GMT)

Fidanzato Chiara Nasti : chi è il giovane UGO Abbamonte : Chi è il Fidanzato di Chiara Nasti? Ugo Abbamonte: età e lavoro Per amore si è disposti davvero a tutti. Lo sa bene Chiara Nasti, la popolare fashion blogger, che ha lasciato l'Isola dei Famosi per il Fidanzato Ugo Abbamonte. La ragazza dopo una sola settimana di permanenza in Honduras non ha retto al peso […]