Udinese | Oddo | ' Con il Torino vale doppio per l' Europa'

Pagelle / Udinese Milan (1-1) : Fantacalcio - i voti. Buona prova di Oddo - che grinta Gattuso! (Serie A) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:29:00 GMT)

Serie A Udinese - Oddo : «Pari giusto. Sogniamo l'Europa» : Massimo Oddo analizza così il pareggio interno contro la sua ex squadra: 'Il primo tempo è stato del Milan, il secondo dell'Udinese - dice l'allenatore bianconero a Sky Sport - Abbiamo provato a ...

Udinese - Oddo : 'Un tempo a testa. Possiamo puntare all'Europa' : Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, al termine della gara interna contro il Milan terminata 1-1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'Abbiamo disputato un tempo per squadra: nella prima frazione hanno dominato loro, nella seconda è venuta fuori la miglior Udinese. Avvantaggiati com'eravamo dalla superiorità numerica ...

Formazioni ufficiali Udinese-Milan : le scelte di Oddo e Gattuso : Formazioni ufficiali Udinese-Milan – Trasferta impegnativa per il Milan che proverà a conquistare la quarta vittoria consecutiva per continuare a sperare in un posto Champions League. D’altronde l’ennesimo risultato negativo dell’Inter consente ai rossoneri di credere in una rimonta che avrebbe del clamoroso. Di fronte però la squadra di Gattuso avrà una formazione in salute, rigenerata dalla cura Oddo. L’Udinese da ...

Serie A Udinese - Oddo : «Contro il Milan serve tanto coraggio» : UDINE - "Nell'ultimo periodo le prestazioni non limpidissime non sono dovute solo al fatto che la squadra deve migliorarsi, ma anche a un leggero calo psicofisico avuto dopo un periodo nel quale i ...

Udinese-Milan - Braida : 'Oddo ha l'aria da professore - Gattuso è una sorpresa' : E ora uno scontro diretto particolare, raccontato da Ariedo Braida: "Li ho visti crescere, quindi per me è una grande soddisfazione " ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - Mi interessa ...

Udinese-Milan - Braida : 'Oddo e Gattuso che bravi - mi manca l'Italia' : Sono nel più grande club al mondo, qui è tutto ai massimi livelli. Poi, ovvio, l'Italia un pochino mi manca...'.

Formazioni ufficiali Genoa-Udinese : le scelte di Ballardini e Oddo : Formazioni ufficiali Genoa-Udinese – Dopo gli anticipi di sabato e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le gare delle 15. Al ‘Ferraris’ Genoa e Udinese lotteranno per obiettivi differenti: salvezza ed Europa. Il ‘Grifone’ arriva dal ko in casa della Juventus, in cui però la squadra di Ballardini non è uscita ridimensionata. I friulani invece nell’ultimo turno si sono ...

Serie A - Oddo avverte l'Udinese : «Col Genoa attenti ai contropiedi» : UDINE - L' Udinese ha perso 3-0 nel recupero di campionato contro la Lazio, ma la squadra friulana non abbandona le proprie ambizioni d'alta cassifica. Da quando siede in panchina, Oddo ha ...

Udinese - parla Oddo : un riposo “a sorpresa” ed il mercato friulano : L’Udinese affronterà domani il Genoa di Ballardini e come di consueto nella giornata di vigilia il tecnico Oddo ha parlato in conferenza stampa. Si parte col parlare della formazione che affronterà il Grifone: “Lasagna ha caratteristiche uniche, è convocato e quindi potenzialmente può partire dall’inizio. Il Genoa è una squadra che per certi aspetti ci assomiglia: ultimamente sta subendo poche reti, ama essere compatta tra le ...

Video/ Lazio-Udinese (3-0) : highlights e gol della partita. Oddo soddisfatto (Serie A - recupero 12^ giornata) : Video Lazio Udinese (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti dominanti nel recupero della 12^ giornata di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:51:00 GMT)

Serie A Udinese - Oddo : "Ottima gara - risultato bugiardo" : ROMA - "risultato bugiardo. E' anche troppo ampio per la partita che è stata: abbiamo perso per un'autorete e due contropiedi" . Così il tecnico dell' Udinese , Massimo Oddo , ai microfoni di Sky dopo ...

Udinese - Oddo : 'Ottima partita. Non possiamo regalare Widmer e Lasagna' : Massimo Oddo , tecnico dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il ko con la Lazio : 'Quello di stasera è un risultato bugiardo e troppo ampio per quella che è stata la gara, abbiamo perso per un autogol e due contropiedi. Noi abbiamo fatto un'Ottima ...

Calciomercato Udinese - il messaggio di Oddo alla società : sarà ascoltato? : Calciomercato Udinese – Al termine della sfida persa dall’Udinese contro la Lazio, il tecnico dei friulani, Massimo Oddo, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è detto rammaricato per il risultato: “Risultato bugiardo, troppo ampio per quanto visto. Abbiamo fatto una buona partita. Oggi la Lazio non ha giocato come tutte le altre volte, nei momenti migliori nostri abbiamo preso gol. È andata così. Siamo stati 45’ nel ...