Ucciso nel reggino un pastore di 66 anni

Migrante 19enne Ucciso in centro accoglienza nel cagliaritano - fermato connazionale della vittima : Richard Amissah, 19enne del Ghana, è stato accoltellato a morte da un altro ospite del centro al culmine di una lite per futili motivi

Il cucciolo Sparky Ucciso a martellate e messo nel microonde - poi si vantano sui social : Il cucciolo Sparky ucciso a martellate e messo nel microonde, poi si vantano sui social La polizia ha arrestato un 26enne e un 16enne che hanno pubblicato online il macabro video dell'uccisione del cucciolo di 11 mesi.

'Nel nome di Loris' - esce il libro scritto dal padre del bimbo Ucciso a Santa Croce Camerina : uno dei casi di cronaca nera che ha più coinvolto e sconvolto l'opinione pubblica negli ultimi quindici anni: la morte del piccolo Andrea Loris Stival il 29 novembre 2014. La storia che ha portato in carcere la madre,...

'Non ci sono prove che abbia Ucciso Pamela' - escluso l omicidio nell arresto di Oseghale : MACERATA - Occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte ...

Mio fratello Ucciso nel nome di Allah. Il Papa difenda i cristiani in Turchia : Al centro del colloquio privato, questa mattina, tra Papa Francesco e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, c’è sicuramente la questione scottante dello status di Gerusalemme e delle dichiarazioni di Donald Trump di spostare la capitale israeliana nella città santa. Ma il Papa chiederà anche tutela della libertà religiosa per i cristiani in Turchia. Questa mattina, alle 9.30 nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, Bergoglio riceve ...

Siria - raid di precisione nella zona di Al-Nusra dove è stato Ucciso il pilota russo VIDEO - : Più di 30 islamisti sono stati liquidati a seguito del bombardamento condotto con armi di precisione nella provincia di Idlib nella zona controllata da Al-Nusra, da cui è stato sparato il razzo che ha ...

Brescia - pensionato Ucciso di botte nella casa di Santo Domingo : Sconcerto nel Bresciano. La famiglia di Vittorio Giuzzi è stretta nella morsa del dolore. L'uomo, è stato ucciso nella sua abitazione di Santo Domingo dove si era trasferito da anni per lavoro.

Sedicenne Ucciso nel Vibonese : concorso Cgil per ricordarlo : VIBO VALENTIA. Memoria come 'esercizio di civiltà e convivenza in un mondo in cui vivere da cittadini': è con le parole prese in prestito da don Luigi Ciotti, che il sindacato dei lavoratori della conoscenza, la Flc-Cgil di Vibo Valentia, unitamente alla Cgil ...

Mosaic : chi ha Ucciso Sharon Stone nella serie via app? : In un momento in cui la Tv continua a ridefinire i propri confini (basti pensare al discusso debutto del film Okja su Netflix e a quello di Gomorra – La serie nei cinema), l’ultimo esperimento è la serie che diventa app. Dal piccolo schermo allo smartphone. E viceversa. LEGGI ANCHEGomorra, Marco D'Amore: «Comunque vada, potrò dire: «C'ero anch'io» È il caso di Mosaic, una creatura di Steven Soderbergh, che per la Tv ha già firmato The Knick. La ...

Tunisino Ucciso a coltellate nel Cagliaritano - fermato un italiano : Un cittadino Tunisino è stato ucciso a coltellate a Villasor, nel Cagliaritano. I carabinieri hanno fermato il presunto omicida, un italiano. I due, che già avevano avuto attriti e discussioni in ...

Tunisino Ucciso nel Cagliaritano : ANSA, - CAGLIARI, 26 GEN - Un cittadino Tunisino è stato ucciso questa sera a Villasor, ad una trentina di chilometri da Cagliari, all'esterno delle case occupate nell'ex Zuccherificio. L'immigrato è ...

Andria. Agguato nel rione Valentino Ucciso Vito Di Biase : In un Agguato è stato ucciso Vito Di Biase. Il pregiudicato di 45 anni è stato assassinato nel rione Valentino ad Andria. La vittima era sottoposta alla sorveglianza speciale. Di Biase è stato ammazzato sotto casa con diversi colpi di…Continua a leggere →

Andria - sorvegliato speciale 45enne Ucciso sotto casa nel rione Valentino : Agguato all'ora di pranzo. Vito Di Biase aveva piccoli precedenti penali contro il patrimonio e non era inserito in contesti di criminalità organizzata.