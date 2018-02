Tv Siria | aereo Israele abbattuto

Tensione ad alta quota : aereo israeliano a caccia di drone iraniano - contraerea Siria na lo abbatte : L'Esercito israeliano ha intercettato questa mattina un drone iraniano decollato dalla Siria in direzione dello Stato ebraico. In risposta alla «provocazione», ha fatto sapere...

Siria - l’aereo russo viene abbattuto. Il pilota braccato dai jihadisti si fa esplodere : “Questo è per i nostri ragazzi” : Provincia di Idlib in Siria , il maggiore Roman Filipov dell’aeronautica militare Russa, a bordo di un Sukoi 25, viene abbattuto da un missile lanciato dai miliziani. Dopo essere atterrato con il paracadute, il maggiore viene braccato dai ribelli jihadisti ; nel conflitto a fuoco che ne scaturisce uccide due miliziani del gruppo Al-Nusra di Al-Qaeda, ma i nemici lo accerchiano. Il maggiore, pur di non consegnarsi, decide di farsi esplodere con una ...

Siria - un aereo russo è stato abbattuto nei cieli di Idlib : Un aereo russo è stato abbattuto mentre sorvolava i cieli di Saqareb, non lontano da Idlib, ultima roccaforte dei jihadisti in Siria. A dare la notizia è l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, ...