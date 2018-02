Tre candidati M5S già pronti a dimettersi se eletti | ecco perché non

Elezioni - Vattuone(Pd) verso il processo In Liguria Tre candidati a rischio stop : La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per altri 19 consiglieri o ex della Regione, accusati di aver sperperato il denaro pubblico. Nell’elenco anche l’attuale segretario regionale del Pd candidato come capolista nel collegio plurinominale del Senato|

Elezioni : Antonella Valer e Vincenzo Calì candidati per Liberi e uguali in Trentino. : Ha studiato economia politica, "specializzandosi" nel consumo critico che è anche diventato "un percorso di ricerca personale costante, che ha compreso lo studio di modelli alternativi di economia" ...

M5s - candidati Tre testimoni di giustizia : imprenditori anti ‘ndrangheta e la prima collaboratrice di Borsellino : Due testimoni di giustizia in Calabria, imprenditori che si sono ribellati alla ‘ndrangheta. Un altra in Sicilia, collaboratrici di Paolo Borsellino. Ma anche la donna che denunciò la cementificazione di Capo Colonna e le irregolarità dello stadio “Ezio Scida” a Crotone. Poi il chirurgo romano che raccontò le pressioni da parte del rettore del suo Ateneo su un concorso. E a Ravenna uno dei relatori del rapporto Ecomafia 2017. ...

Elezioni - Renzi punta sull'università : candidati Tre rettori nel proporzionale : Come dimostra la brutta accoglienza ricevuta negli anni scorsi dalla riforma chiama 'Buona scuola', Matteo Renzi non ha un grande feeling con il mondo dell'istruzione. Per provare a colmare questo gap, il segretario del Pd ha deciso di puntare alle Elezioni su tre rettori per comporre la squadra di parlamentari della prossima legislatura. I ...

Elezioni Figc - Tommasi non si ritira : restano Tre candidati : “Siamo tutti convinti che la mia candidatura debba restare ovviamente. Sappiamo com’è il sistema elettorale e soprattutto quali sono oggi i candidati in campo e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla presidenza federale quello che non è mai stato, ovvero eleggere un ex calciatore”. Nessun passo indietro da parte di Damiano […] L'articolo Elezioni Figc, Tommasi non si ritira: restano tre candidati è ...

M5s - Di Maio chiude la Tre giorni di Pescara tra programma e candidati esterni. E lancia lo slogan della campagna : “Siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d’Europa, cambieremo tutto. Gli altri partiti hanno paura di noi e fanno bene ad avere paura”. Così Luigi Di Maio chiude la tre giorni del ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara dove è stato presentato il programma di governo del M5s (rivedi l’integrale della diretta VIDEO). “Ci siamo noi e ci sono tutti gli altri che ci attaccano tutti i giorni, ...

Elezioni presidente FIGC - Nicchi : “Andare al voto con Tre candidati è devastante” : Si avvicina l’appuntamento con le Elezioni che porteranno a eleggere il successore di Carlo Tavecchio alla guida della FIGC, in programma il prossimo 29 gennaio. I candidati tra cui scegliere al momento sono tre: Damiano Tommasi, Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia. Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ai microfoni di Radio Sportiva ha voluto fare […] L'articolo Elezioni presidente FIGC, Nicchi: ...

Elezioni Figc - Nicchi : 'Con Tre candidati - l'AIA al primo turno non voterà' : "Spero che entro il 29 gennaio (data fissata per le Elezioni del nuovo presidente Figc ndr) i tre candidati (Sibilia, Gravina e Tommasi) usino la loro intelligenza per arrivare ad una soluzione ...

'Tre candidati massima democrazia' : 'Ci sono tre candidati ma di fatto due aree politiche, una che fa riferimento a Cosimo Sibilia appoggiato da un personaggio imprevedibile di grande qualità ma sempre onnipresente, e un'area politica ...

Big in Emilia Romagna e Toscana Liberi e Uguali fa Tremare il Pd Tutti i nomi dei candidati nei collegi : Candidature calibrate per ottimizzare al massimo il bacino potenziale di voti. Pier Luigi Bersani, Vasco Errani, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni insomma i 'big' di Liberi e Uguali correranno Tutti tra Emilia Romagna e Toscana. A parte Massimo D'Alema nel 'suo' Salento Segui su affaritaliani.it

Elezioni Figc - ecco chi sono i Tre candidati alla poltrona di presidente : Di origine pugliese, classe 1953, Gravina è nel mondo del calcio dagli anni '80 avendo iniziato come presidente del Castel di Sangro dei miracoli. Negli anni Duemila ha cominciato a ricoprire ...

Golden Globe 2018 - guida tv e sTreaming. Chi sono i candidati : Streaming per gli abbonati su Sky Go. I PRINCIPALI candidati - A sfidarsi per il miglior film drammatico sono Guillermo Del Toro con "The Shape Of Water", Steven Spielberg con "The Post" e Martin ...