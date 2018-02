Tra negazionismo e ricordi | la vita degli esuli di Roma

ilgiornale

(Di sabato 10 febbraio 2018) Dal 1945 in poi l’Italia si trova a dover gestire l’esodo dei connazionali in fuga dai territori occupati dalla ex Jugoslavia e dalle persecuzioni titine. Alla fine circa 350mila italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia abbandonano le proprie case e approdano a Trieste. S’infrange così il “sogno comunista” sui cui nasce la Prima Repubblica. E per cercare di chiudere la “pratica” sottovoce, il governo di allora decide di disperdere gliin tutta Italia. Memoria storica, identità, comunità: nulla sembra destinato a scampare a quegli anni di lotte fratricide. Ma a, tra i caseggiati abbandonati di un ex villaggio operaio, succede qualcosa d’imprevisto.A raccontarci la genesi e l’unicità del quartiere Giuliano Dalmata di, dove non c’è un mattone che nonla storia ...