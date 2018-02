Tottenham-Arsenal Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e risultato

Probabili Formazioni Tottenham-Arsenal - Premier League 10-02-18 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Entrambe le squadre con l’11 titolare. Il 27°turno di Premier League si apre con il Derby di Londra tra Tottenham e Arsenal a Wembley. Spurs che vengono dalla vittoria nel Replay del 4°turno di FA Cup contro il Newport County, ma soprattutto dal pareggio in extremis contro il Liverpool, non senza qualche polemica. I Gunners, invece, sono tornati a vincere ...

Tottenham - Pochettino risponde a Wenger : 'Io non vinco? Pensi all'Arsenal' : Per me Wenger è e sarà sempre uno dei migliori manager del mondo, lo rispetto, ma penso che abbia bisogno di parlare per se stesso e per l'Arsenal '.

Tottenham - sorpasso sull'Arsenal per Malcom : Secondo Press Association Sport il Tottenham avanza a grandi passi verso Malcom , ala del Bordeaux seguita da vicino anche dall' Arsenal . Negli ultimi giorni la società transalpina ha chiuso le porte per un trasferimento ...

Premier League - Crystal Palace-Arsenal 2-3 : Wenger aggancia il Tottenham : TORINO - Serata speciale per Arsène Wenger . Il suo Arsenal batte 3-2 il Crystal Palace e il tecnico francese festeggia le 810 panchine in Premier League, eguagliando il record di Alex Ferguson . I ...

Ancelotti riparte dalla Premier : si scommette su Tottenham o Arsenal : Carlo Ancelotti verso il ritorno in Premier League . Non ha dubbi il ' The Sun ' che, però, non ha ancora individuato la panchina del club che occuperà l'ex allenatore del Bayern Monaco . Il tabloid ...

Video Gol Arsenal-Tottenham 2-0 - Premier League 12^ Giornata 18-11-2017 : Risultato Finale Arsenal-Tottenham 2-0, Cronaca e Highlights, Mustafi (ARS), Sánchez (ARS), Premier League 12^ Giornata, 18 Novembre 2017. L’Arsenal di Wenger supera il Tottenham e si aggiudica il 181esimo North London Derby della storia: finisce 2-0 in favore dei Gunners. Mustafi con un colpo di testa su assist di Özil da calcio piazzato e la botta ravvicinata di Alexis Sánchez regalano la vittoria. La classifica dei Gunners li vede ...