Tonno Callipo domani pomeriggio in campo al Pala Panini contro l' Azimut Modena

Tonno Callipo - il nuovo coach Marcelo Fronckowiak (VIDEO) : "Il campionato italiano, la SuperLega è un sogno per tutti gli allenatori. E' il campionato più competitivo al mondo. Per me che sono quasi cinquantenne è davvero importante arrivare in Italia dopo le esperienze che ho avuto in Brasile, in Francia ed in Russia. Sono davvero felice di essere qui, sono rimasto ...