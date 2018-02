The Jab Amici 17 | Alessandro ha una maschera | se ne libererà o perderà tutto?

Amici 2018 anticipazioni sabato 10 febbraio : eliminati Yaser e The Jab? : Ad Amici 2018, sabato 10 febbraio ci saranno due eliminati: le anticipazioni non riveleranno i nomi certi tra i quattro a rischio, perché la puntata sarà in diretta e non siamo in possesso di spoiler (sarebbe impossibile), ma in base alle parole usate dai professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco possiamo farci un'idea su chi sia a rischio più di chi. Zic, Black Soul Trio, Yaser e The Jab sono stati chiamati in studio dai due insegnanti perché ...

Rudy Zerbi attacca Alessandro dei The Jab ad Amici 17 : “Sei anonimo” : Amici 2018: Rudy Zerbi contro Alessandro dei The Jab L’esibizione di Alessandro dei The Jab presentata in diretta oggi ad Amici 17 non è piaciuta ne a Rudy Zerbi ne a Carlo Di Francesco, i quali hanno commentato negativamente il percorso fatto dal frontman della band all’interno della scuola. Secondo Di Francesco il ragazzo dovrebbe trovare un punto di incontro con il suo istinto: se Alessandro non riuscirà a fare pace con quello ...

Amici 17 The Jab - Alessandro risponde ai professori : “Mi sento preso in giro” : Durante la diretta di sabato 3 febbraio di Amici 17, nella sfida fra i The Jab e Irama, Alessandro, leader della band del Ferro, attaccato dal professor Carlo Di Francesco e da Rudy Zerbi ha risposto a tono ai due docenti della scuola di Maria De Filippi dicendo: “Mi sento preso in giro“. Cosa è successo nel talent di Canale 5? Come mai l’allievo è arrivato ad esprimere con forza il suo pensiero dopo l’esibizione sulle ...

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Di Francesco dà del mediocre ai The Jab - la risposta al veleno

Amici 2018 - Alessandro dei The Jab in un triangolo amoroso? Le ultime news : triangolo amoroso ad Amici 2018: Alessandro dei The Jab tra Nicole e Claudia! Il cantante sembra essere molto preso sia dalla ballerina sia dall'altra, bellissime entrambe ma allo stesso tempo molto diverse: come fa a non decidere chi delle due vuole davvero? Ed ecco che in un attimo passiamo da Amici di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Il tronista in questo caso è Alessandro, non ci sono dubbi, e pare sia preso molto da Claudia, però c'è ...

AMICI 17/ Diretta pomeridiano : i The Jab e Zic aprono la puntata (27 Gennaio 2018)

Testo dell’inedito dei The Jab “Elena” : Seguimi di notte che ti porto altrove ti vesto con le labbra e tu non sai il mio nome mi ripresento ancora ma con il cognome non voglio confidenza ma sublimazione e seguo le tue linee come un tatuatore fingo distacco e con il tatto cerco il tuo calore e ti prometto che sarò ciò che la pelle vuole ma tu convinci la tua pelle ad esser la migliore ed ora che restiamo soli spogliati e poi balla in lacrime con me e tu vorresti tacchi e fiori ed io ...

Mose / Eliminato da Amici 17 dopo la sfida con i The Jab : "È stata una bellissima esperienza"

Amici 17/ Mose eliminato - Carlo Di Francesco stuzzica i The Jab : "L'identità musicale o è bianca o è nera!"

Amici 17 : Mose eliminato dopo la sfida con i The Jab : La squadra del Ferro perde un altro cantante dopo l'eliminazione di Emanuele Avino nello speciale di sabato.