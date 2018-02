Terremoto di magnitudo 3 7 nel Reggino

Scossa di Terremoto a Taiwan di magnitudo 6.4 : hotel crollato - 2 morti e oltre 100 feriti : Almeno due persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite per il potente sisma di magnitudo 6.4 che ha colpito la costa est dell’isola di Taiwan e i cui tremori sono stati avvertiti fino alla capitale Taipei, 160 chilometri più a nord. I soccorritori lottano contro il tempo per salvare decine di persone rimaste intrappolate in un hotel parzialm...