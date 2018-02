Terremoto Centro Italia | inaugurato a Cittareale nuovo Centro di comunità

Terremoto Centro Italia : il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi indagato per omicidio colposo : Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione Lazio, è indagato dalla Procura della Repubblica di Rieti per omicidio e lesioni colpose in relazione al crollo di una palazzina di piazza Sagnotti, in cui morirono 7 persone, durante la prima scossa di Terremoto che investì il Centro Italia il 24 agosto 2016. L’iscrizione nel registro degli indagati del primo cittadino del borgo reatino rientra ...

Terremoto Centro Italia : consegnate 2.447 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 36 comuni : Ad oggi sono stati completati i lavori in 134 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.447 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 36 comuni. In particolare sono 1.021 le casette consegnate nelle Marche, 711 nel Lazio, 581 in Umbria e 134 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 66 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Rieti - scossa di Terremoto di 3.4 con epicentro ad Amatrice : Rieti - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 13.45 con epicentro ad Amatrice.

Terremoto Centro Italia : il 6 febbraio la consegna di 18 casette SAE a Capitignano (Aq) : Martedì 6 febbraio alle ore 10.30 il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca e il Sindaco di Capitignano Maurizio Pelosi consegneranno 18 casette SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza): 12 a Capitignano capoluogo e 6 nella frazione di Pago, come richiesto dall’Amministrazione Comunale. La consegna delle casette avverrà a circa 10 mesi dall’avvio delle procedure burocratiche grazie alla proficua sinergia tra Dipartimento Nazionale di ...

Centro Italia : scossa di Terremoto moderata ad Amatrice - tremori tra Ascoli - Teramo - L'Aquila : scossa ben avvertita sull'Appennino centrale. EpiCentro ad Amatrice, tremori sin verso L'Aquila e Terni. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 4 febbraio 2018,...

Scossa di Terremoto in Centro Italia : epicentro ad Amatrice [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : a Norcia si lavora per i ristoranti : “Stiamo lavorando affinché la delocalizzazione dei ristoranti intorno al Centro storico di Norcia sia completata per l’inizio della mostra mercato del tartufo, il 23 febbraio“: lo ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici e sviluppo economico Giuliano Boccanera. “Riguardo alla delocalizzazione dei 21 studi professionali, la struttura realizzata per accogliere avvocati, commercialisti, geometri e altre ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria tutte le casette Sae realizzate entro febbraio : “L’Umbria sarà la prima delle quattro regioni del Centro Italia colpite dal sisma a completare la realizzazione di tutte le casette Sae già nel mese di febbraio, fatta eccezione per Castelluccio di Norcia, dove alcune problematiche, in particolare di natura meteorologica, non hanno consentito di avviare al momento i lavori“: lo ha dichiarato all’ANSA il vicepresidente della giunta regionale, Fabio Paparelli, oggi a Norcia ...

Intensa scossa di Terremoto in Croazia (Mar Adriatico) - epicentro vicino Spalato : scossa di terremoto nettamente avvertita sui Balcani. epicentro in Croazia, vicino Spalato. Una scossa di terremoto relativamente Intensa è stata esattamente alle registrata oggi 3 febbraio 2018,...

Terremoto Centro Italia : consegnate altre 68 casette a Norcia : altre 68 casette Sae sono state consegnate a Norcia agli sfollati del Terremoto in Centro Italia: si tratta di 40 alloggi della zona industriale C di Norcia, 18 a San Pellegrino e 10 nella frazione di Valcaldara. A Norcia saranno 589 in totale le Sae, al momento ne sono state completate circa 500. Gli amministratori pubblici chiedono di presentare al più presto le domande per la ristrutturazione delle case, in particolare quelle con i danni ...

Terremoto Centro Italia : altre 68 casette a Norcia : Domani, 3 febbraio, verranno consegnate a Norcia altre 68 casette Sae. A partire dalle 10, presso il Centro polivalente “Norcia 4.0” l’amministrazione comunale e rappresentanti della Regione Umbria consegneranno le chiavi alle relative famiglie. La consegna interesserà la zona industriale C di Norcia con 40 casette, la frazione di San Pellegrino con 18 e quella di Valcaldara con 10 alloggi. Sul territorio comunale di Norcia in ...

Terremoto Centro Italia : torna il mercato in piazza a Norcia : Per la prima volta dopo il Terremoto è tornato in piazza San Benedetto il mercato settimanale di Norcia: circa 25 le bancarelle davanti alla Basilica. Dal giorno 30 ottobre 2016 gli ambulanti erano stati costretti a lasciare il Centro storico, spostandosi in uno spiazzo lungo la strada “Tre Valli Umbre” a circa un chilometro e mezzo dalla città. Il vicesindaco di Norcia si è dichiarato “molto soddisfatto per essere riusciti a ...

Terremoto Centro Italia : al via il progetto RETRACE-3D per una migliore conoscenza dei fenomeni sismici : Si è svolto oggi a Roma, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il primo incontro del progetto RETRACE-3D (centRal italy EarThquakes integRAted Crustal modEl), finalizzato alla caratterizzazione tridimensionale, geologica e sismotettonica, del volume di crosta terrestre che, a partire dal 24 agosto 2016, è stato interessato dalla sequenza sismica che ha colpito il Centro Italia. Il progetto, che ha durata di un anno rinnovabile, è il ...

Terremoto Centro Italia : la galleria che collega Norcia ad Arquata riapre a fine febbraio : La galleria San Benedetto sulla SS685 “Tre Valli Umbre” che collega Norcia ad Arquata del Tronto, sarà riaperta al traffico a fine febbraio: lo ha reso noto l’Anas in occasione della visita del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ai cantieri per il ripristino della viabilità dopo il sisma. La galleria “San Benedetto” era stata chiusa a seguito dei danni causati dalla scossa del 30 ottobre 2016: verrà ...