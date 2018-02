TERNI | AL VIA CIOCCOLENTINO 2018

Di Maio presenta programma M5s : da daspo corrotti - a reddito cittadinanza e via buona scuola. Poi lancia gli esTERNI : Venti punti per la “qualità della vita“: dal daspo per i corrotti e la riforma della prescrizione, al reddito di cittadinanza e al superamento della buona scuola. Poi meno tasse e una pensione minima di 780 euro. Con un grande assente: il referendum sull’euro. Luigi Di Maio dal palco della scuola di governo M5s a Pescara ha presentato il programma elettorale del Movimento. L’attesa maggiore era per i nomi di chi ha vinto ...