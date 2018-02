Alitalia - Tensione ad alta quota tra Lufthansa e i commissari : Nei rapporti tra i vertici di Lufthansa e i commissari di Alitalia ci sono stati momenti di alta tensione. Mercoledì, durante un incontro tra le parti che doveva essere un passo in avanti per capire ...

Tensione ad alta quota : aereo israeliano a caccia di drone iraniano - contraerea siriana lo abbatte : L'Esercito israeliano ha intercettato questa mattina un drone iraniano decollato dalla Siria in direzione dello Stato ebraico. In risposta alla «provocazione», ha fatto sapere...

Sfida ad alta Tensione. Scudetto - Europa - veleni con la tegola Ghoulam : Ora che il campionato sta per iniziare l'ultimo terzo del cammino, ogni risultato pesa come un macigno così come conta la condizione generale della rosa. Ecco perché la tegola piovuta sul Napoli alla vigilia della gara con la Lazio è di quelle che possono far male: il nuovo stop di Ghoulam, ormai a un passo dal rientro (la convocazione per la gara di Europa League di giovedì prossimo sembrava possibile), regala minori garanzie a Sarri nella ...

[Il retroscena] Alta Tensione per le piazze e i "fascisti del terzo millennio" fanno il loro ingresso a Montecitorio : Per la cronaca, Corsaro è quello che qualche mese fa, mentre la Camera approvava la nuova legge contro la rinascita delle formazioni fasciste in Italia, disse a Emanuele Fiano , Pd, , primo ...

“Denunciata!”. Disastro a Sanremo per l’amata cantante in gara. I guai non finiscono mai e adesso per quel suo gesto pesante rischia molto. La Tensione all’Ariston è sempre più alta : Non finiscono e non si placano le polemiche al Festival di Sanremo: ogni giorno, o forse ora, c’è un nuovo scandalo. Dopo la sospetta violazione del regolamento del Festival da parte di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in gara insieme, la cantante Noemi è finita nell’occhio del ciclone. Ma ricostruiamo la questione dal principio. Arrivare davanti al teatro Ariston è diventata una corsa a ostacoli. Passare i serrati controlli è ...

Trono Classico di U&D : alta Tensione in studio - evitata una rissa Video : Durante la puntata di Uomini&Donne di oggi, martedì 6 febbraio, gli animi si sono scaldati al punto tale che la situazione è andata degenerando. Fin dall'inizio del Trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati il pubblico di #Maria De Filippi ha notato che non scorre buon sangue tra i corteggiatori. Alcuni non gradiscono la pungente ironia del giovane Riccardo Lorenzi, il quale non perde mai l'occasione di provocare o punzecchiare gli altri ...

Lazio-Genoa - retroscena ad alta Tensione in casa biancoceleste : “Mister - perchè te la prendi sempre con me?” : Lazio-Genoa è terminata con una sconfitta pesante dal punto di vista del morale per i biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha rimediato il secondo ko consecutivo dopo quello subito a San Siro con il Milan. La Lazio è apparsa stanca e dovrà cercare di ricaricare le pile in vista della trasferta del San Paolo contro il Napoli. Dopo la sconfitta con il ‘Grifone’, Felipe Anderson è stato uno dei giocatori più criticati. Anche Inzaghi non ...

Gossip - alta Tensione tra Mara Venier e Simona Ventura Video : Il raggiungimento della pace in casa Carraro appare ancora come una chimera; protagoniste principali dei conflitti tra Nicola Carraro, patron di Rizzoli, e il figlio Gerò sono le relative consorti, cosa che di per sé non farebbe notizia se non fosse che le due donne in questione sono #Mara Venier, moglie di Carraro senior dal 2006, e Simona Ventura, compagna ufficiale di Gerò ormai da diversi anni e gia' da tempo in odore di nuovi fiori ...

Paolo Fox / Oroscopo oggi 3 febbraio 2018? : alta Tensione per i Leone - e per gli altri segni? : Oroscopo oggi, sabato 3 febbraio 2018, di Paolo Fox: le previsioni del weekend. Conflitti sentimentali per lo Scorpione, Sagittario impaziente di svoltare. Leone giornate ricche di tensioni(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Giorgia Meloni - alta Tensione con Myrta Merlino : 'Basta con queste domande' : E ancora: 'Ne faccio una questione politica: a loro chiedete se sono d'accordo con me? Solo perché sono donna? Mi fa molto arrabbiare questa cosa...'. La Merlino visibilmente irritata risponde: 'Ma ...

Stati Uniti - alta Tensione tra congresso e Fbi Video : In questa fase della vita politica statunitense, i rapporti tra mondo politico e Federal Bureau of Investigation #FBI non sono certo semplici. Nel maggio del 2017 il direttore dell'agenzia James Comey venne licenziato direttamente da Trump mentre indagava sulle collisioni tra il comitato elettorale dell'attuale presidente con la Russia durante la campagna elettorale. Le indagini sul cosiddetto #Russiagate sono ora in mano al consigliere speciale ...