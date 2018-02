Tennis | Fabbiano ko a Rotterdam

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Camila Giorgi al secondo turno! Avanzano Fognini e Sonego - out Berrettini e Fabbiano. Bene Djokovic e Wawrinka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

Tennis - Australian Open 2018 : Fabio Fognini e Camila Giorgi - tocca a voi! Berrettini e Sonego per vivere il sogno - Fabbiano sfida “Sascha” Zverev : Seconda giornata agli Australian Open di Tennis a Melbourne (Australia) e cinque azzurri in campo per giocarsi l’accesso al secondo turno. Fabio Fognini, Camila Giorgi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano rappresenteranno il Bel Paese nel day-2. Il n.1 italiano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Sydney, è in buona condizione. Il gioco messo in mostra in questi primi vagiti del 2018 ha raggiunto ottimi livelli ...

Tennis - Australian Open 2018 : il sorteggio degli italiani. Sfortunato Thomas Fabbiano - una qualificata per Camila Giorgi : sorteggio agrodolce per gli italiani agli Australian Open di Tennis: i sei italiani (quattro uomini e due donne) hanno conosciuto stamane i nomi degli avversari che troveranno di fronte al primo turno. Nel tabellone maschile Fabio Fognini, testa di serie numero 25, affronterà l’argentino Horacio Zeballos, anche se, guardando verso l’orizzonte, al terzo turno potrebbe incrociare il belga David Goffin, numero 7 del seeding. Va bene ...

Tennis - ATP Doha 2018 : Thomas Fabbiano esce al primo turno. Passa il georgiano Basilashvili : Dura 78′ il torneo ATP 250 di Doha per Thomas Fabbiano, che cede al primo turno al georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 59 del ranking mondiale (14 posizioni meglio del nostro rappresentante), che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Nel primo set parte bene l’azzurro, che nel corso del terzo gioco si procura le prime palle break (due non consecutive), ma il georgiano si salva e nel game successivo opera lo strappo, ...