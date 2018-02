Suicidio assistito in una clinica Svizzera : Il pm indaga per il reato di omicidio del consenziente che prevede una pena tra i 6 e i 15 anni di reclusione

Patrizia Cocco - il cugino : "Aveva detto basta alle cure - non si tratta di Suicidio assistito" : Patrizia Coco, morta a 49 anni a causa della Sla, ha rinunciato consapevolmente alla ventilazione meccanica e ha confermato la sua precisa volontà davanti a un'anestesista, a una palliativista, al medico di base, a due testimoni e al fratello che era il suo fiduciario. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera. Patrizia è la prima persona in Italia ad aver beneficiato della legge sul biotestamento.«Mia cugina ...

Tiziana Siciliano - la pm 'assolve' Marco Cappato per il Suicidio assistito di Dj Fabo : 'Diritto alla dignità della morte' : Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita' . LEGGI ANCHE La compagna e la madre: 'Cappato ci ha aiutato, ...

Marina Ripa di Meana e la sedazione profonda - l’amica spiega le differenze rispetto al Suicidio assistito : Eutanasia, suicidio assistito, sedazione profonda. C’è una profonda differenza tra questi tre termini. A spiegarla, parlando della morte di Marina Ripa di Meana, è l’amica Maria Antonietta Farina, vedova di Luca Coscioni. Marina Ripa di Meana come è morta, la spiegazione dell’amica Maria Antonietta Farina Coscioni, intervistata da Repubblica, racconta come ha aiutato e seguito […] L'articolo Marina Ripa di Meana e la ...

Marina Ripa di Meana - le ultime parole : “Avevo pensato al Suicidio assistito - ma ho scelto la sedazione profonda” : Ieri si è spenta Marina Ripa Di Meana all’età di 76 anni. Da 16 anni lottava contro un tumore e, probabilmente, sapeva già di essere giunta alla fine dei suoi giorni. Aveva così spiegato le sue ultime volontà in un videotestamento in cui dice: “il suicidio in Svizzera non e’ l’unica alternativa, fatelo sapere.” Il videomessaggio registrato insieme a Maria Antonietta Farina Coscioni è stato registrato pochi giorni ...

Marina Ripa di Meana - il videotestamento : “Avevo pensato al Suicidio assistito in Svizzera” : Marina Ripa Di Meana aveva pensato al suicidio assistito in Svizzera. Nel giorno della morte della 76enne, sconfitta dopo una lunga battaglia contro il cancro durata oltre 16 anni, si svelano le volontà della stilista, scrittrice e personaggio televisivo. Ripa Di Meana ha deciso di affidarle a Maria Antonietta Farina Coscioni. “Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ...

Marina Ripa di Meana - videotestamento : “Volevo il Suicidio assistito - i Radicali mi hanno fatto conoscere le cure palliative” : “Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non sapevo, non conoscevo questa via. Mi ha anche spiegato che posso essere assistita qui a casa, posso scegliere di intraprendere questo ultimo tratto di strada della mia vita tra i miei affetti più cari, i miei amici, il mio mondo”. E’ un passaggio di un videotestamento ideale di Marina Ripa di Meana, morta a 76 anni dopo una lunghissima lotta con un male ...

Morta Marina Ripa di Meana - da 16 anni combatteva un tumore Il videotestamento : «Ho pensato anche al Suicidio assistito» : Aveva 76 anni. Scrittrice, personaggio televisivo e stilista, era sposata con Carlo Ripa di Meana. Il suo videotestamento: «Troppa sofferenza, ho pensato al suicidio assistito» L’ultima lettera al Corriere: «Il caso Weinstein? Vi racconto cosa è successo a me»

Irene come Fabo : morta senza biotestamento - voleva arrivare in Svizzera per il Suicidio assistito : Irene è morta il 24 Agosto scorso, 2 giorni dopo aver concluso le procedure per ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria in Svizzera ma senza riuscire a raggiungerla, consumata a trent'anni da un ...