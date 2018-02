Sub si immerge in mare e muore nel tarantino 

meteoweb.eu

Un sub di 27 anni, Antonio Rizzello, e' morto ieri pomeriggio dopo essersi immerso nelle acque di Torre Colimena, nella marina di Manduria. Il giovane ha accusato un malore e ha anche lanciato un allarme ai familiari, ma non ce l'ha fatta. L'uomo e' stato soccorso e riportato a riva, ma ogni tentativo di rianimazione e' risultato vano. Sul posto, oltre ai militari della Guardia costiera e al personale del servizio di emergenza 118, anche i carabinieri.