SPILLO Dalla Consob a Repubblica | da Cerno a Mussolini | attenti alle porte girevoli…

Video de I Maneskin a X Factor 11 dalla ballata a piedi scalzi di Flow ai tacchi a SPILLO di Kiss This : I Maneskin a X Factor 11 hanno mostrato tutto di loro e non solo in senso lato ma anche nel senso pratico del termine. dalla ballata romantica della prima manche alla canzone indiavolata e selvaggia della seconda, Damiano e la sua band hanno portato sul palco di X Factor 11 tutte le sfumature possibili ma, molto probabilmente, non tutte quelle che hanno ancora a disposizione. Ogni loro esibizione ci sorprende e mentre Mara Maionchi assiste ...