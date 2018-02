Spari a Pisa | fermato uomo ricercato

Spari Pisa - preso il giovane ricercato : 23.19 Fermato il 21enne ricercato per aver sparato e ferito 4 persone all' esterno di un bar alla periferia di Pisa. A tradirlo il suo cellulare. A rintracciarlo è stata la squadra mobile nel quartiere Cep, lo stesso dove è avvenuta la sparatoria. E' stato portato in questura. Alla fine di un diverbio per la sua condotta spericolata con una moto, il giovane ha prima sparato con un'arma di piccolo calibro, poi con un'altra pistola, ...