Spalletti | Icardi? Rischioso schierarlo

Inter - Spalletti : "Icardi sente ancora dolore. Squadra unita - reagirà" : Mauro Icardi salterà anche il Bologna dopo il Crotone. Niente da fare per il capitano nerazzurro che dovrà attendere la trasferta di Genova contro il Genoa per cercare il gol numero 100 in Serie A. ...

Inter - Spalletti alza la voce : “vogliono mettermi contro il club” - poi l’esclusione di Icardi e il cambio di modulo : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicatissimo match che i nerazzurri dovranno affrontare con il Bologna. L’obiettivo è quello di tornare a conquistare ai tre punti che mancano ormai da 8 gare. Spalletti ha toccato diversi argomenti a cominciare dalla decisione di non convocare Icardi: “Non può essere della partita, ha provato a restare nel gruppo ma nei movimenti ...

Inter - Spalletti : 'Non rischieremo Icardi. Se sono fortunato? Fortunatissimo' : L'Inter vuole rialzarsi dopo più di due mesi per restare ancorata al quarto posto. Ma contro il Bologna non ci sarà ancora Icardi. Icardi. 'Mauro purtroppo non potrà essere della partita, ha provato a ...

Infortunio Icardi - out con il Bologna? La decisione di Spalletti : Infortunio Icardi – Manca solo l’ufficialità ma anche per la sfida con il Bologna, l’Inter dovrà fare a meno del suo capitano Mauro Icardi. Luciano Spalletti è intenzionato a non convocarlo per la gara con i felsinei per non rischiare un’eventuale ricaduta visto che in settimana non è mai riuscito ad allenarsi con il resto del gruppo a causa dell’elongazione agli adduttori della coscia destra riportata prima della ...

Inter - le ultime sul rientro Icardi e la “rivoluzione” di Spalletti contro il Bologna : L’Inter sta preparando la fondamentale gara casalinga contro il Bologna. La squadra di mister Spalletti sta vivendo un momento negativo che ormai perdura da diverse giornate ed ora è giunta l’ora di cambiare registro se non si vuol rischiare di perdere la zona Champions League. Spalletti lo sa bene e per sua fortuna potrebbe ritrovare Mauro Icardi al centro dell’attacco per l’incontro col Bologna, l’attaccante si ...

Spalletti - INTER / L'uso dei social e la stoccata a Mauro Icardi : "Ci vuole rispetto per i tifosi" : SPALLETTI, INTER: il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Ha parlato di calciomercato e anche della mancata convocazione di Mauro Icardi.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:39:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Non ho chiesto calciatori sul mercato. Icardi? Non è convocato" : Il tecnico Spalletti a muso duro con i giornalisti per quanto riguarda le aspettative di mercato: "Non sono riuscito a proteggere i tifosi"

Inter - Spalletti : "Non rischio Icardi. Mercato? Create false aspettative" : Il mercato finito può essere un buon punto per ripartire. Ora parlerà solo il campo con la vittoria da farsi di nuovo amica. Domani possibilmente, contro il Crotone di Walter Zenga. Luciano Spalletti ...

Inter - Spalletti sbotta in conferenza : “si fa finta di non capire” - poi svela le condizioni di Icardi : Gli ultimi giorni in casa Inter ha tenuto banco il calciomercato, alla fine però l’ultimo giorno non è stato piazzato il colpo chiesto dal tecnico Spalletti. L’allenatore in conferenza stampa ha toccato vari argomenti, da Icardi fino ad arrivare proprio al mercato: “Icardi? Non è convocato e quindi non può essere della partita. Ha un risentimento muscolare per cui si poteva anche cercare un recupero ma poco certo, per cui ...

Per l'Inter è una giornata di risposte : Icardi vuole giocare - oggi si decide. E parla Spalletti dopo il mercato flop : L'argentino spinge per esserci , difficilissimo, con il Crotone, mentre c'è curiosità per sapere cosa dirà il tecnico in conferenza

Inter - Caressa : 'Il post di Icardi? Magari ha litigato con Wanda. Su Spalletti...' : Fabio Caressa , opinionista Sky Sport , parla del caso Icardi e del suo posto su Instagram : 'Se a giungo arriva Pastore qualcuno andrà via, ma non credo sia Icardi. Il post? Magari ha litigato con la moglie, quello sembra più un ...

Inter - Moratti : "Crisi? Spalletti trovi soluzioni. Icardi già così fa più di tutti" : Massimo Moratti torna a parlare di Inter e commenta così il momento difficile che sta attraversando la squadra: " Spalletti vuole rinforzi? Sì ma poi l'allenatore deve lavorare con quello che ha e ...

Inter - Rafinha si presenta/ L'ex Barcellona : Spalletti mi prova al centro e quel ricordo blaugrana di Icardi : Inter, Rafinha si presenta: L'ex Barcellona svela che Luciano Spalletti lo sta provando al centro e inoltre rivela anche alcuni ricordi vissuti con Mauro Icardi nella cantera blaugrana.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Inter - Rafinha : 'Spalletti mi ha sorpreso. Che feeling con Icardi!' : MILANO - 'Mi sento bene, ho voglia di giocare. In quel momento difficile, ho avuto la vicinanza della famiglia e degli amici. Bisognava dare il massimo il massimo ed essere forti; può capitare a tutti ...