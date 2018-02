raisport.rai

: #Spalletti: 'Mi trovo benissimo all'#Inter, pensate che ho arredato anche la casa che ho in affitto, di solito ci s… - danmari83 : #Spalletti: 'Mi trovo benissimo all'#Inter, pensate che ho arredato anche la casa che ho in affitto, di solito ci s… - TutteLeNotizie : Spalletti, ho arredato stanza ospiti - dominetmilan : RT @danmari83: #Spalletti: 'Mi trovo benissimo all'#Inter, pensate che ho arredato anche la casa che ho in affitto, di solito ci si mette s… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) MILANO, 10 FEB - "Quando si e' in affitto, a volte, non si cura tanto l'arredamento. Io avevo unain più che avevo lasciato vuota ma l'ho voluta arredare per gli. E ho messo anche le ...