Spal | Semplici in bilico | cinque nomi per la successione

Spal - Semplici : 'In partita fino al 2-0. La squadra è con me - ci salveremo' : Leonardo Semplici , tecnico della Spal , analizza a Premium Sport la sconfitta con il Milan: 'Abbiamo trovato una squadra forte e il gol preso dopo un minuto non ci ha aiutato. Abbiamo reagito fin da subito, sfiorando in qualche occasione il gol e creando ...

Panchina Spal - Semplici ha le ore contate : la situazione : Panchina Spal – Si è conclusa la prima gara del sabato valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A, dominio da parte del Milan sul campo della Spal, partita mai in discussione. Doppietta del bomber Cutrone, poi in rete anche Biglia e Borini. Notte fonda per la squadra di Semplici, la classifica fa paura ma a far riflettere devono essere le ultime prestazioni, la squadra che entusiasmava ad inizio campionato è solo un lontano ...

Formazioni ufficiali Spal-Milan : le scelte di Semplici e Gattuso : Formazioni ufficiali Spal-Milan – Dopo l’anticipo del venerdì che ha visto la Juventus sbancare il campo della Fiorentina, la 24^ giornata di Serie A proseguirà con la sfida tra Spal e Milan. Al ‘Paolo Mazza’ ci sono in palio punti pesanti. Gli spallini vogliono uscire dalla crisi e riconquistare una vittoria che manca ormai da sei turni per tirarsi fuori dalla zona rossa. Il Milan invece va a caccia del quinto risultato ...

Serie A - Semplici : «Milan? Voglio una Spal scaltra e concreta» : FERRARA - "Abbiamo vissuto serenamente il ko contro il Cagliari". Lo ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore della Spal Leonardo Semplici . Gli emiliani sono attualmente al terzultimo posto in ...

Serie A Spal - Semplici : «Abbiamo lavorato sulla testa. Pronti per il Milan» : FERRARA - La Spal non ha niente da perdere, o quasi. Nel match contro il Milan , domani ore 15.00, i ferraresi cercano punti pesanti per agganciare il treno salvezza , ora sono a -3 dal quartultimo ...

Spal - in bilico Semplici. Con il Milan senza Vicari : Qualcosa si è incrinato tra la Spal e Semplici. Il tecnico toscano è stato messo nel mirino dalla dirigenza dopo una prestazione troppo moscia nella delicatissima trasferta della Sardegna Arena, persa dagli estensi per 2-0 (Cigarini e Sau, una rete per tempo), e che ha rappresentato diversi passi indietro rispetto alle uscite contro Udinese ed Inter. La squadra, ferma al terzultimo posto con 17 punti raccolti in 22 giornate, è adesso a tre ...

Serie A Spal - Semplici è sotto esame : FERRARA - La fiducia rimane, ma qualcosa in casa Spal s'è incrinato. Nel rapporto tra Leonardo Semplici e la società, che certo non ha gradito la prova decisamente sottotono offerta dalla squadra ...

Spal - momenti di tensione a bordo del volo charter ed arriva la decisione su Semplici : Momento veramente negativo per la Spal, la squadra di Semplici è reduce dalla brutta sconfitta nello scontro salvezza contro il Cagliari, la situazione di classifica può essere considerata difficilissima. Nel frattempo momenti di tensione a bordo del volo charter in partenza da Cagliari, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il comandante a causa delle intemperanze degli ultras ha minacciato di rinviare la partenza, poi è ...

Spal : confermato Semplici : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il comandante, a causa delle intemperanze degli ultrà, ha minacciato di rinviare la partenza a oggi. Poi, raggiunta la calma, l'aereo è decollato alle ore ...

Panchina Spal - Semplici traballa : due nomi per sostituirlo : Panchina Spal – La sconfitta rimediata dalla Spal nello scontro diretto per la salvezza con il Cagliari potrebbe costare cara al tecnico degli Spallini, Leonardo Semplici. La società sta riflettendo sulla possibilità di sollevare dall’incarico l’allenatore protagonista la scorsa stagione della promozione dalla B alla A. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Spal starebbe pensando a Reja e De Biasi, con ...

Semplici - passo indietro per la Spal : ANSA, - CAGLIARI, 4 FEB - "Oggi abbiamo sbagliato tanto. Merito anche del Cagliari. Per noi era un esame importante, ma facciamo un passo indietro rispetto alle ultime buone prestazioni. Bisogna ...

Serie A Spal - Semplici : «Con il Cagliari abbiamo sbagliato troppo» : I ferraresi, dopo il pari con Udinese e Inter hanno interrotto un percorso di continuità: "Conoscevamo la posta in palio - ha dichiarato l'allenatore degli emiliani Leonardo Semplici a Rai Sport - e ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Spal : le scelte di Lopez e Semplici : Formazioni ufficiali Cagliari-Spal – Alla ‘Sardegna Arena’ andrà in scena un importante scontro salvezza nonostante alla fine del campionato manchino ancora diverse partite. Cagliari e Spal sono entrambe reduci da un pareggio rispettivamente con Crotone e Inter e nella sfida in programma oggi alle 15 l’obiettivo di entrambe è quello di tornare a conquistare i tre punti che mancano da dicembre. Recupero prezioso per i ...

Serie A Spal - Semplici : «A Cagliari senza timori - ce la giochiamo» : FERRARA - I due pareggi contro Udinese e Inter hanno dato tanta consapevolezza alla Spal di Semplici. Antenucci e compagni si stanno preparando alla difficile trasferta di Cagliari, un match ...