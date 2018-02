Spal-Milan | la partita in diretta

DIRETTA RISULTATI SERIE A Spal Milan 0-1 LIVE e FOTO : Spal Milan 0-0 DIRETTA LIVE GOL Al 2' Cutrone porta in vantaggio gli ospiti LE DICHIARAZIONI PRE GARA Gattuso, non sono solo cuore e grinta - Di fronte all'auspicio di Massimiliano Mirabelli sulla ...

Gol Cutrone - l’attaccante non sbaglia mai : Milan in vantaggio contro la Spal [VIDEO] : Gol Cutrone – Si sta giocando la 24^ giornata del campionato di Serie A, le gare del sabato si aprono con il botto con la sfida tra Spal e Milan. I rossoneri stanno attraversando un buon momento e la conferma arriva anche contro gli uomini di Semplici, Milan subito in vantaggio grazie al solito Cutrone, l’attaccante non sbaglia mai davanti alla porta. Il Milan scatta, la Spal adesso deve reagire per tenere vive le speranze ...

Serie A Spal-Milan - formazioni ufficiali e diretta alle 15

Formazioni ufficiali Spal-Milan : le scelte di Semplici e Gattuso : Formazioni ufficiali Spal-Milan – Dopo l’anticipo del venerdì che ha visto la Juventus sbancare il campo della Fiorentina, la 24^ giornata di Serie A proseguirà con la sfida tra Spal e Milan. Al ‘Paolo Mazza’ ci sono in palio punti pesanti. Gli spallini vogliono uscire dalla crisi e riconquistare una vittoria che manca ormai da sei turni per tirarsi fuori dalla zona rossa. Il Milan invece va a caccia del quinto risultato ...

Serie A Spal-Milan - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv

Spal-Milan - le ultime novità di formazione : 9 Notizie sul tema Dove vedere Spal-Milan, diretta tv e info streaming 10 febbraio 2018 Spal-Milan, Gattuso: 'Out Kalinic, Calhanoglu è stata una sorpresa' Milan, il Real Madrid è interessato a ...