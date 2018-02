Spal-Milan 0-4 | poker rossonero con Cutrone | Biglia e Borini | video e gol

Serie A : Spal-Milan 0-4 : ANSA, - FERRARA, 10 FEB - Il Milan passa 4-0 a Ferrara sulla Spal nel primo anticipo della 24/a giornata di Serie A. La squadra di Gattuso va in vantaggio dopo soli 2': cross di Suso dalla destra, ...

Video Gol Spal-Milan 0-4 - Highlights e Tabellino Serie A - 24^ Giornata 10/02/2018 : Risultato Finale Spal-Milan 0-4, Cronaca, Highlights e Video Gol doppietta Cutrone, Biglia, Borini, 24^ Giornata Serie A, 10 febbraio 2018. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, va in scena Spal-Milan. Una partita da incorniciare per Patrick Cutrone, il giovane attaccante, si rende autore di una doppietta, da vero rapace d’area di rigore. Il Milan scende in campo, con una mentalità diversa dal solito, infatti, trova subito il gol ...

