SpaceX | ecco cosa rappresenta il lancio di Falcon Heavy per l’esplorazione spaziale del

(Di sabato 10 febbraio 2018)è il razzo più potente in uso al giorno d’oggi e le sue implicazioni suldel futuro sono enormi. Dopo l’euforia dell’incredibile successo delnella giornata di martedì 6 febbraio, Elon Musk ha dichiarato che il razzo riutilizzabile potrebbe “inviare oggetti direttamente su Plutone e oltre, senza fermate. Non ci sarà neanche bisogno del sostegno della gravità”. Ildiha acquisito grandissima importanza perché segna un punto di svolta nell’ambito deldello spazio. I veicoli spaziali spesso si avvalgono delle forze gravitazionali dei pianeti per raggiungere i loro obiettivi, perché, in questo modo, sono necessari una minore alimentazione e un razzo più piccolo. Per esempio, la sonda Cassini è stata spinta su Saturno passando per Venere, Terra e Giove. See i suoi successori riescono a fornire una ...