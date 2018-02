Sorella Kim | Nord e Sud siano più vicini

La Corea del Nord starebbe censurando le Olimpiadi. Ma la Sorella di Kim lavora per la distensione : Tutto il mondo sta applaudendo le Olimpiadi invernali 2018 , che si stanno tenendo a Pyeongchang e che sono state già caratterizzate dalla presunta 'tregua' tra le due Coree. Emblematica, in tal senso, è stata ...

Olimpiadi in Corea. Moon a pranzo con dirigenti Nord e Sorella Kim. Attacco hacker durante cerimonia : pranzo storico in Corea: Moon ha ospitato nel palazzo presidenziale di Seul la delegazione diplomatica del Nord , di cui fa parte anche la sorella del leader Kim. Oggi a PyeongChang previsto anche l'incontro tra il presidente sudcoreano e il presidente dell'Assemblea suprema del popolo, l'organo legislativo Nord coreano.

Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in ha fatto il suo ingresso in tribuna d'onore e prima di prendere posto ha salutato con una stretta di mano ricambiata Kim Yo-jong, la sorella più giovane del leader nordcoreano Kim Jong-un.