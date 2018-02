Smog | il ministro Galletti promette alla Ue interventi da 5 miliardi per evitare

Smog - lettera del ministro Galletti a Bruxelles : interventi per oltre 5 miliardi per la qualità dell’aria : Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti trasmetterà oggi a Bruxelles una lettera in cui illustra interventi per oltre 5 miliardi di euro nei prossimi anni per migliorare la qualità dell’aria: “La comunicazione risponde alla richiesta del commissario Ue per l’Ambiente Karmenu Vella che ha chiesto all’Italia e a tutti gli altri maggiori Paesi dell’Unione di dettagliare i programmi per evitare i superamenti ...