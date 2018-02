Smartphone con batteria lunga durata

App Google 7.21 - forse in arrivo uno Smartphone Pixel con tasto dedicato a Google Assistant : L'aggiornamento alla versione 7.21 di App Google nasconde alcuno possibili novità nel codice. Si parte da un possibile smartphone Pixel con pulsante fisico dedicato a Google Assistant, passando per una migliore personalizzazione di Google Feed e altre possibili novità. L'articolo App Google 7.21, forse in arrivo uno smartphone Pixel con tasto dedicato a Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cinque app per cambiare volto al vostro Smartphone con la personalizzazione (video) : Eccoci con una nuova puntata sulla personalizzazione dei vostri smartphone Android: oggi Cinque app davvero interessanti per cambiare volto al vostro dispositivo e aggiungere funzioni particolari, relative alla ricerca rapida e al centro notifiche.

Nel 2019 i primi Smartphone 5G NR con modem Qualcomm X50 : Come dimostrato dal nostro lavoro con i principali OEM di tutto il mondo e come abbiamo dimostrato con il 3G e 4G LTE, Qualcomm Technologies sta utilizzando la propria profonda esperienza e la ...

Top 15 degli Smartphone con SAR più alto : chi emette più radiazioni? : Ecco la top 15 degli smartphone con valori SAR più alti: al primo posto c'è OnePlus 5T e non mancano nemmeno gli iPhone di Apple, mentre assente importante è Samsung.

Su eBay ritornano le "Offerte imperdibili" : sconti fino al 40% su tanti Smartphone Android : Su eBay fanno la loro ricomparsa le "Offerte imperdibili": solo per sette giorni saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui ci sono anche Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P10 Lite

iPhone X fuori - Android dentro : Smartphone contraffatti a Napoli : iPhone X fuori, Android dentro: smartphone contraffatti a Napoli Due i depositi clandestini scoperti con 12mila pezzi provenienti da Hong Kong.

Daniele Bossari su Instagram contro la dipendenza da Smartphone : "Viviamo perennemente attaccati ai nostri cellulari" : Ha posato con un cavo del caricabatteria intorno al collo a mo' di cappio. Daniele Bossari ha pubblicato un lungo post su Instagram per denunciare la nostra dipendenza da smartphone e schermi: "Viviamo perennemente con questo oggetto in mano, alla ricerca di una presa di corrente dove risucchiare energia", ha scritto. Il problema, secondo il volto della tv, è però più vasto: non riusciamo a farne a meno, al punto da non ...

Ragazzi - Smartphone e social network : la via della consapevolezza digitale : Oltre la metà , 59%, degli adolescenti, secondo lo stesso rapporto, "ha vissuto esperienze spiacevoli e negative durante la fruizione di una diretta streaming". La soluzione passa dalla ...

Su ePrice diversi Smartphone scontati : Galaxy S8 - Mate 10 Lite ed altri : ePrice sconta fino al 40% diversi smartphone tra cui Samsung Galaxy S8, diversi Huawei come il Mate 10 Lite e qualche Xiaomi. Sono tanti i prodotti scontati ma solo per pochi giorni Su ePrice scontati tanti smartphone. Ecco la nostra selezione Su ePrice è tempo di promozioni ed ora sono partite le offerte a tempo conanti […]

Xiaomi nella Top 5 dei produttori di Smartphone del 2017 secondo IDC : Xiaomi è riuscita a conquistare il 5° posto della classifica dei produttori che hanno spedito più smartphone, posizionandosi dietro Samsung, Apple, Huawei, OPPO

Migliori sfondi Smartphone Android : i più belli con opere d’arte - animali e natura via app (download) : Chi è stanco dell'aspetto del proprio smartphone Android, potrebbe essere interessato a nuovi sfondi da visualizzare sul suo display in ogni momento: magari quelli a disposizione del proprio device non bastano e alla caccia del più bello di cui vantarsi con amici e parenti, ecco che corre in aiuto il Play Store con una serie di applicazioni divise per tema dei soggetti protagonisti delle immagini da fissare sullo schermo. In questo articolo, ...

Bixby per la configurazione iniziale dello Smartphone - ma basterà per oscurare Assistant? : ... Google Home Mini ed Echo Dot ne sono un esempio, , Chromecast con un assistente vocale rendono la vita facile agli amanti di serie TV e musica: stare lontani da questo mondo è sempre più difficile. ...

Safe Internet Day secondo TIM Protect : figli lontani dai pericoli degli Smartphone in questo modo : Oggi 6 febbraio ricorre il Safe Internet Day 2018. La parola chiave è sicurezza nell'utilizzo della rete, soprattutto per i nostri figli, da minacce di svariato tipo che virtualmente e non solo mettono in pericolo la loro incolumità. Per l'occasione, TIM ha promosso il suo servizio TIM Protect con un occhio di riguardo proprio alle fasce d'età dei piccoli internauti. TIM Protect in effetti è il servizio che pure consente di controllare ...

Secondo un sondaggio gli italiani stanno sostituendo gli Smartphone con gli assistenti digitali : Una nuova ricerca condotta da Accenture ci dice che gli italiani stanno iniziando ad apprezzare le potenzialità degli assistenti digitali a controllo vocale