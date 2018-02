Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il programma di domenica 11 febbraio e

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Felix Loch mette le mani sull’oro a metà gara. Kevin Fischnaller rimonta ed è sesto : Siamo a metà gara, la prima parte è conclusa. Nella prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono andate in scena le prime due manche per quanto riguarda il singolo di Slittino al maschile. In testa, al termine di questo lungo sabato, c’è il grande favorito per quanto riguarda la medaglia d’oro: Felix Loch. Il teutonico è pronto a timbrare una strepitosa tripletta a Cinque Cerchi: dopo Vancouver 2010 e Sochi 2014 ...

Slittino Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Slittino Olimpiadi Invernali 2018. Lo Slittino è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 15 febbraio 2018 sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Slittino ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Le competizioni sono quattro, suddivise in singolo maschile, singolo ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : David Gleirscher sorprende tutti. Kevin e Dominik Fischnaller già distanti dal podio : Grande sorpresa nella prima manche del singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaco David Gleirscher ha disputato una discesa impeccabile, precedendo di 22 millesimi il tedesco Felix Loch, grande favorito della vigilia. Terza piazza provvisoria per un altro teutonico, Johannes Ludwig, staccato 0.112 dalla vetta, un distacco già molto importante. Alle sue spalle Omar Repilov (OAR), attesissimo dopo ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Tatjana Huefner impressiona nelle prove libere. Bene le azzurre Sandra Robatscher e Andrea Voetter : Altra giornata di prove libere sulla pista di PyeongChang per le donne dello Slittino, in vista del singolo femminile che scatterà dopodomani (tra oggi e domenica infatti in scena il singolo maschile). Altre due discese per i due gruppi: andiamo a riepilogare tutti i migliori tempi. La Germania si conferma dominante anche nella giornata odierna: le tedesche vogliono fare la voce grossa provando addirittura a centrare una storica tripletta. Nel ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dominik Fischnaller senza paura! Il cugino Kevin per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due manche del singolo maschile di Slittino (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per quanto visto nelle prove libere, gli azzurri possono giocarsi delle concrete chance di podio, anche se la concorrenza appare agguerritissima. Dominik Fischnaller ha vinto su questo budello nella passata stagione in Coppa del Mondo. Lo apprezza molto, anche se nelle discese di ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile. Gli orari delle prime due manche : La startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile 1 OAR PAVLICHENKO Semen 2 AUT KINDL Wolfgang 3 ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile. Gli orari delle prime due manche : Si comincia a fare sul serio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la cerimonia d’apertura, le gare entrano nel vivo. È così per lo Slittino: domani comincerà la gara del singolo maschile, con le prime due delle quattro manche previste. Una novità, perché mai nel corso di questa stagione si è corso su quattro discese, aspetto che mette ancor più pepe ad una gara che promette spettacolo ed equilibrio. I due favoriti della ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la griglia di partenza del singolo maschile. Dominik Fischnaller ci crede! : In una gara come quella delle Olimpiadi, le prove libere assumono un’importanza vitale nello Slittino, oltretutto trattandosi di una pista poco frequentata come quella di PyeongChang 2018 (qui si gareggiò una sola volta in Coppa del Mondo nella passata stagione). Va detto che le sei discese di allenamento sono state effettuate quasi sempre ad orari differenti da quelli serali in cui si svolgeranno le quattro manche che assegneranno le ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller è il tuo momento! : Qualche problema fisico nelle ultime settimane e delle prove non andate proprio al massimo: ora si annulla tutto, da domani si pensa solo alla gara. E’ arrivato il primo momento fondamentale per l’Olimpiade Invernale di PyeongChang per l’Italia: la selezione tricolore schiera uno dei suoi assi, Dominik Fischnaller. Si inizia infatti domani con la gara di Slittino singolo al maschile: in programma le prime due run nella ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : inizia il singolo maschile. Tutti contro Felix Loch - l’Italia ci prova : Sabato 10 febbraio: comincia il sogno olimpico per quanto riguarda lo Slittino singolo maschile. Sul ghiaccio di PyeongChang vanno in scena, nella prima vera giornata a Cinque Cerchi, le prime due discese: metà gara sull’Alpensia Sliding Centre (le medaglie si assegneranno infatti il giorno successivo, con le due restanti e decisive manche). Tantissime indicazioni sono giunte dalle molte giornate di prove che si sono svolte sul catino ...