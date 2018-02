Slittino | Dominik Fischnaller | “Domani bisogna dare il massimo e sperare” Kevin

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : David Gleirscher sorprende tutti. Kevin e Dominik Fischnaller già distanti dal podio : Grande sorpresa nella prima manche del singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaco David Gleirscher ha disputato una discesa impeccabile, precedendo di 22 millesimi il tedesco Felix Loch, grande favorito della vigilia. Terza piazza provvisoria per un altro teutonico, Johannes Ludwig, staccato 0.112 dalla vetta, un distacco già molto importante. Alle sue spalle Omar Repilov (OAR), attesissimo dopo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dominik Fischnaller sbaglia nello Slittino. A breve Arianna Fontana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dominik Fischnaller senza paura! Il cugino Kevin per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due manche del singolo maschile di Slittino (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per quanto visto nelle prove libere, gli azzurri possono giocarsi delle concrete chance di podio, anche se la concorrenza appare agguerritissima. Dominik Fischnaller ha vinto su questo budello nella passata stagione in Coppa del Mondo. Lo apprezza molto, anche se nelle discese di ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la griglia di partenza del singolo maschile. Dominik Fischnaller ci crede! : In una gara come quella delle Olimpiadi, le prove libere assumono un’importanza vitale nello Slittino, oltretutto trattandosi di una pista poco frequentata come quella di PyeongChang 2018 (qui si gareggiò una sola volta in Coppa del Mondo nella passata stagione). Va detto che le sei discese di allenamento sono state effettuate quasi sempre ad orari differenti da quelli serali in cui si svolgeranno le quattro manche che assegneranno le ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller è il tuo momento! : Qualche problema fisico nelle ultime settimane e delle prove non andate proprio al massimo: ora si annulla tutto, da domani si pensa solo alla gara. E’ arrivato il primo momento fondamentale per l’Olimpiade Invernale di PyeongChang per l’Italia: la selezione tricolore schiera uno dei suoi assi, Dominik Fischnaller. Si inizia infatti domani con la gara di Slittino singolo al maschile: in programma le prime due run nella ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller : “Serviranno manche perfette per le medaglie”; Kevin Fischnaller : “Mi piace molto questo tracciato” : Sabato 10 febbraio, all’Olympic Sliding Centre di Alpensia, sarà il giorno in cui gli atleti dello Slittino artificiale si contenderanno le medaglie olimpiche. A pensare in grande ci sono anche i nostri due Fischnaller, in evidenza nel corso delle prove di allenamento ufficiali sulla pista coreana. Dominik, che sul tracciato asiatico si impose l’anno passato in Coppa del mondo, è reduce da dieci giorni di stop a causa di un dolore ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domina Roman Repilov nelle ultime due prove libere - Dominik e Kevin Fischnaller grandi protagonisti : Le ultime due prove libere dello Slittino maschile valide per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang hanno sorriso all’Atleta Olimpico Russo Roman Repilov che nel quinto e sesto allenamento ufficiale è stato il più veloce con i tempi di 47″797 e 47″954 mettendo in mostra un’ottima confidenza con il tracciato coreano. C’è però da essere soddisfatti in casa Italia visto che Dominik e Kevin Fischnaller hanno ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello Slittino - pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller - ora o mai più : È giunto il momento più atteso nella vita di tanti sportivi, quello che può farti svoltare una intera carriera. Venerdì 9 febbraio a PyeongChang con la cerimonia di apertura scattano i Giochi Olimpici Invernali e dal giorno successivo inizieranno ad assentarsi le medaglie. Sin dal primo giorno di gare entrerà in scena una delle stelle azzurre di questi Giochi: Dominik Fischnaller, l’uomo punta della nazionale di Slittino. L’altoatesino vuole ...

Slittino - Dominik Fischnaller : “La schiena sta molto meglio. So di giocarmi una medaglia alle Olimpiadi. E se farà freddo…” : La stagione di Coppa del Mondo di Slittino ha offerto più ombre che luci per Dominik Fischnaller. Tanti piazzamenti anonimi, prima del lampo della vittoria di Lillehammer al penultimo appuntamento in calendario (oltre al terzo posto nella sprint). L’azzurro è stato poi costretto a saltare l’ultima gara di Sigulda, valida anche per il Campionato Europeo, a causa di un problema alla schiena, per fortuna risolto. Insomma, il 24enne di ...

Slittino : a Sigulda arriva il podio storico per Sandra Robatscher. Stop preucazionale per Dominik Fischnaller : Dicembre 2005, siamo a Lake Placid, negli Stati Uniti: Anastasia Antonova sale sul podio della Coppa del Mondo di Slittino. Da lì in poi un vuoto di 13 anni, che è stato colmato due giorni fa da Sandra Robatscher. La 22enne altoatesina, nipote di Armin Zoeggeler, ha colto la terza piazza nell’ultima gara stagionale del massimo circuito internazionale, in quel di Sigulda, valida anche come campionato europeo. Stupore per la squadra azzurra, ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Dominik Fischnaller non al via sulla pista lettone : Cattive notizie per lo Slittino azzurro nella Coppa del Mondo, nella tappa di Sigulda (Lettonia). L’azzurro Dominik Fischnaller non ha preso parte alla gara in scorso di svolgimento per condizioni fisiche non perfette. E’ verosimile pensare che la scelta dell’atleta italiano sia anche quella di non prendere rischi pensando all’ormai imminente impegno nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un vero peccato perché, ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 28 gennaio : De Aliprandini cerca la sorpresa - attesa per Dominik Fischnaller nello Slittino : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport invernali, domenica 28 gennaio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30 .

