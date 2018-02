Sit in anche a Palermo | Orlando | “Noi da sempre antifascisti e antirazzisti”

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : che inizio di Arianna Fontana! Esordio poSitivo anche per Martina Valcepina : Prima vera giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ed Esordio molto positivo per Arianna Fontana. Un sabato molto incoraggiante per la portabandiera azzurra, che ha ben figurato prima nei 500 metri e poi, soprattutto, nella staffetta. Buone indicazioni anche da parte di Martina Valcepina, che può ritenersi soddisfatta anche lei di questo suo inizio olimpico. Andiamo con ordine e partiamo dalle batterie dei 500 metri. Le due ...

Borse europee incerte. Milano unica in poSitivo con i conti delle banche : Indici in cerca di direzione dopo la debacle di Wall Street della vigilia. Piazza Affari in rialzo, con Mediobanca che sale dopo i dati, bene anche Ubi Banca e Bper. L'euro resta sotto 1,23 dollari, il petrolio è ancora in calo...

GABRIELE MUCCINO / “Arrabbiarsi a volte è una necesSità - anche artistica” (Giuria degli Esperti Sanremo 2018) : GABRIELE MUCCINO presente nella Giuria degli Esperti. Con lui altri sette grandi nomi per un giudizio di qualità che contribuisce a decretare il vincitore del Festival di Sanremo.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:00:00 GMT)

“Ecco cosa c’era scritto su quei biglietti”. Tutti in piedi per Lo Stato Sociale. La band ha incurioSito il pubblico per quei fogliettini attaccati al petto. E la band conquista la simpatia del pubblico anche con questo gesto inaspettato : Terza puntata ricca di soprese sul palco del Festival di Sanremo che sembra sempre più cosa a tre tra il duo Meta – Moro, Max Gazzè e lo Stato Social che ieri sera ha forse regalato il momento più toccante. Il gruppo infatti è andato in scena con appuntati sulle maglie o sulle giacche i nomi dei cinque operati licenziati dalla Fiat. I nomi di Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano e Roberto Fabbricatore hanno ...

In pensione con 63 anni nel 2018? RequiSiti - beneficiari ma anche penalizzazioni Video : Argomento sempre caldo è quello delle pensioni, con molti italiani che non riescono bene a districarsi tra le tante e forse troppe novita' che ogni anno escono in materia previdenziale. Il 2018 non è da meno, anche se a dire il vero quanto fatto nella Legge di Bilancio non si può definire una vera e propria riforma. Il tema previdenziale che è stato largamente dibattuto a cavallo della stesura e dell’approvazione della manovra di fine anno ...

Milano la migliore con banche e Telecom. Wall Street in poSitivo : Wall Street, prima debole e poi in positivo, sostiene il passo già ben impostato degli indici europei. A Piazza Affari la compagnia di tlc è in sostenuto rialzo nel giorno dell'incontro tra l'ad Genish e il ministro Calenda. Bene anche Fca Leuro resta sotto 1,24 dollari...

Attacco hacker per Sito Pd : anche dati Matteo Renzi : Il sito del Pd è stato preso di mira da un Attacco hacker, dati on line con un link scaricabile. Tra la lista anche Matteo Renzi.

Sotto attacco hacker il Sito del Pd di Firenze - pubblicati anche i dati di Renzi : Sotto attacco hacker il sito del Partito democratico di Firenze: on line anche il vecchio numero di telefono e l'indirizzo del segretario del Pd Matteo Renzi. L'attacco è stato...

ViSita fiscale - obbligo di reperibilità anche per gli infortuni? : Con le nuove disposizioni sulla Visita fiscale l’obbligo di reperibilità è cambiato in merito ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro? Come sappiamo è in vigore dal 13 gennaio scorso il d.m. 206/2017 , decreto attuativo della Riforma Madia, sulle modalità di svolgimento della Visita fiscale e l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, a seguito della creazione del Polo unico sulle visite fiscali ...

Parma - Situazione delicata : anche i tifosi chiedono l’esonero di D’Aversa [FOTO] : 1/7 ...

MotoGp - L'analisi di Pedrosa - tra aspetti poSitivi e negativi Dani ha anche qualche critica : 'questa pista confonde le idee' : Sensazioni positive per Dani Pedrosa al termine dei tre giorni di test a Sepang, ma lo spagnolo ha qualche 'criticuccia' da fare LaPresse/AFP Giornata di record per Jorge Lorenzo: il maiorchino della ...

Milano. Fontana viSita Case Bianche e Lambretta : “Ringrazio Attilio Fontana per l’interesse e l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio”. Lo afferma il presidente del Municipio 4

Sell-off sui Bund - torna in poSitivo anche il rendimento del titolo a 5 anni : Massimi da fine 2015 per i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. Il Sell-off che sta caratterizzando il mercato obbligazionario governativo vede il rendimento del Bund decennale tedesco a ridosso ...

Un malware ha compromesso 35 mila Siti Wordpress - anche italiani : I ricercatori del CSE Cybsec hanno individuato una campagna di malvertising che avrebbe compromesso già 35 mila siti Wordpress, anche italiani. A scoprire il malware sono stati gli esperti del laboratorio di analisi malware Zlab, che fa parte del CSE Cybsec. Il malvertising è un tipo di pubblicità online usata per diffondere contenuti dannosi o fraudolenti e la nuova minaccia, che ha raggiunto il picco a cavallo tra il 2017 ...