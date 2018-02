Siria | ora è guerra internazionale Primo scontro diretto tra Israele e Iran | di U De

Alfano : 'Preoccupazione per il deteriorarsi della situazione in Siria' : Lo sviluppo dell'economia è reso tutt'altro che agevole da un instabile assetto della regione [VIDEO] .

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Siria : raid Usa sulle truppe di Assad - 100 soldati uccisi - 8 febbraio - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Siria, raid Usa contro soldati Assad, 100 morti. Grave incidente in un'azienda chimica a Como. 8 febbraio.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Siria : raid Usa sulle truppe di Assad - 100 soldati uccisi (8 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Siria, raid Usa contro soldati Assad, 100 morti. Grave incidente in un'azienda chimica a Como. Boom di ascolti al Festival di Sanremo (8 febbraio)(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Terrorismo - a Como una famiglia di foreign fighter. Arrestato il padre - il figlio ancora in Siria : padre e figlio egiziani sono stati arrestati. Gli inquirenti: "Ci sono ragionevoli motivi perché il ragazzo possa tornare in Italia o in Europa"

In Siria si combatte ancora - ma dove? : Nella provincia di Idlib soprattutto, ma non solo: breve guida a quello che succede nella guerra Siriana, a quasi sette anni dal suo inizio The post In Siria si combatte ancora, ma dove? appeared first on Il Post.

'Ora solo omogeneizzati'. Siria De Fazio irriconoscibile dopo l'intervento : Poi, tempo dopo, era balzata agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con Naike Rivelli, la controversa figlia di Ornella Muti. Certo, dai tempi della Casa è cambiata tantissimo. Merito del ...

Gaziantep ha accolto quattrocentomila rifugiati Siriani. Ora chiede che tornino a casa : Se c’è una cosa che ai turchi piace mettere in mostra nel mondo, questa è l’accoglienza nel paese dei rifugiati siriani. Non è un caso che il governo di Ankara offra, a cadenza quasi settimanale, viaggi in Turchia a decine di inviati stranieri perché la raccontino. E anche se adesso la musica sta cambiando, con la frontiera sigillata da 750 chilome...

Gaziantep ha accolto quattrocentomila rifugiati Siriani. Ora chiede che tornino a casa : Se c'è una cosa che ai turchi piace mettere in mostra nel mondo, questa è l'accoglienza nel paese dei rifugiati siriani. Non è un caso che il governo di Ankara offra, a cadenza quasi settimanale, viaggi in Turchia a decine di inviati stranieri perché la ...

In Siria Assad non ha ancora vinto : Putin non vuole impantanarsi in Siria, ma non riesce a ottenere risultati nei negoziati perché l’Iran non vuole che Assad abbandoni il potere. Leggi

La pace in Siria è ancora lontana : Putin si sta impegnando per evitare di impantanarsi in Siria, ma non riesce a ottenere risultati perché l’Iran non vuole fare alcuna pressione su Assad. Leggi