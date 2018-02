Si risvegliano dall' anestesia durante l' intervento | il racconto di Rachel e Anne

Blastingnews

(Di sabato 10 febbraio 2018) Probabilmente è il peggiore degli incubi in assoluto: risvegliarsi quando i medici chirurghi stanno effettuando un'#operazione al proprio corpo è decisamente la cosa più brutta che potesse mai capitare ad una persona. Diverso è il caso dell'#locale: qui si ha la consapevolezza di ciò che sta per accadere e il paziente in qualche modo cerca di farsene una ragione; ma se l'è totale e per di più termina il suo effetto nel bel mezzo dell', lì allora si pensa di stare in un film horror o in un incubo. Sfortunatamente tale situazione è capitata diverse volte, come ad esempio aBenmayor e adLord. Svegliarsi sul tavolo operatorio Sul The Guardian, noto quotidiano britannico, sono stati pubblicati diversi racconti di persone che hanno avuto un'esperienza piuttosto particolare: non è da tutti, infatti, risvegliarsiquando si è ancora sul ...