Short track | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | le gare e le finali di oggi sabato 10

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le avversarie dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile. Ostacolo Olanda per Arianna Fontana e compagne : L’Italia prova a compiere un passo importante verso una possibile medaglia nella prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Passare la semifinale è infatti la conditio sine qua non per sognare un podio con la staffetta femminile di Short track: le azzurre hanno tutte le carte in regola per lottare per un alloro nella rassegna a cinque cerchi ma il nostro quartetto dovrà davvero fare la differenza in una gara sui 3000m ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le batterie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Si comincia con i 500 metri! : Sabato 10 febbraio inizieranno le competizioni di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si incomincerà con le batterie dei 500m e con le semifinali della staffetta per quanto riguarda le ragazze, al maschile verranno invece assegnate le prime medaglie sui 1500m. Diamo uno sguardo agli impegni degli italiani in gara per quanto riguarda le prove individuali. 500 METRI (femminile) – batterie (le prime due di ogni ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la staffetta azzurra punta alla finale. L’Italia sfida Cina - Olanda e Giappone : Domani cominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda lo Short track. Sarà subito una giornata molto importane per i colori azzurri, perchè non ci sarà solo il debutto di Arianna Fontana e Martina Valcepina nelle batterie dei 500 metri, ma le due azzurre saranno protagoniste anche nelle semifinali della staffetta femminile. L’Italia si gioca, dunque, subito un posto nella finale olimpica e per far ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domani (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma delle gare. Orari d’inizio e come vederla in tv : Prima giornata di gare sull’ovale ghiacciato di PyeongChang (Corea del Sud), valide per i Giochi Olimpici Invernali 2018, ed esordio per Arianna Fontana e compagne nel 1° round dedicato allo Short track. La campionessa valtellinese, Martina Valcepina e Lucia Peretti saranno impegnate nelle gare individuali sui 500 metri nonché in staffetta a caccia della qualificazione per la finale. Un obiettivo da raggiungere per le azzurre che vogliono ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Arianna Fontana? Tutti gli orari e le gare della portabandiera dell’Italia : Si dia inizio ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang! Lo Short track rientra tra le specialità più spettacolari e con grandi attese, soprattutto per i padroni di casa, fortissimi sia al maschile che al femminile. In casa Italia sarà la portabandiera olimpica Arianna Fontana a guidare il movimento italico in quest’edizione, pronta a regalarci grandi emozioni sulle distanze che la vedranno impegnata. Si spera che la campionessa ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un affare tutto sudcoreano nei 1500 metri maschili? Knegt tenta di spezzare l’egemonia : Sabato 10 febbraio (ore 11.00 italiane) la finale dei 1500 metri maschili darà inizio ufficialmente alla grande sfida lungo l’ovale ghiacciato a Cinque Cerchi di PyeongChang per quanto concerne lo Short track. I pattini veloci sono pronti a confrontarsi in una delle gare più caratteristiche del programma dove resistenza e velocità si fondono insieme. Ebbene, tra gli uomini, i padroni di casa della Corea del Sud sono pronti. Daeheon Hwang e ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana e Martina Valcepina cominciano il loro cammino olimpico. Debutto nei 500 metri : Arianna Fontana tra qualche ora entrerà nello stadio olimpico davanti a tutta la spedizione azzurra con il Tricolore in mano. Comincia così l’Olimpiade di PyeongChang per la campionessa valtellinese, ma non bisognerà attendere molto per il suo esordio ufficiale sul ghiaccio coreano. Domani ci sono le batterie dei 500 metri femminili ed Arianna comincerà il suo cammino verso la conquista di un’altra medaglia a Cinque Cerchi. La ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Martina Valcepina - la variabile impazzita dei 500 metri : Ma poi mi mancano…sono appena tornata dalle ultime tappe di Coppa del Mondo, non le vedevo da due settimane. Una sofferenza!", raccontava Martina intervistata da Il Giorno un paio di mesi fa. ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Dal 9 al 25 febbraio i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 prenderanno il via. Lo Short track rientra tra le specialità più spettacolari e con grandi attese, soprattutto per i padroni di casa, fortissimi sia al maschile che al femminile. In casa Italia sarà la portabandiera olimpica Arianna Fontana a guidare il movimento italico in quest’edizione, pronta a regalarci grandi emozioni sulle distanze che la vedranno impegnata. Si ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Sabato 10 Febbraio comincerà il programma dello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Fin dalla prima giornata si assegnano medaglie, con la finale dei 1500m maschili. Qui di seguito l’elenco completo di tutti i convocati per tutte le nazioni qualificate. AUSTRALIA – 2 Deanna LOCKETT Andy JUNG BELGIO – 2 Jens ALMEY Ward PETRE BIELORUSSIA – 1 Maksim SIARHEYEU CANADA – 10 Jamie MACDONALD Kasandra ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Arianna Fontana : “Non vedo l’ora di gareggiare - essere portabandiera è una spinta in più” : “Sono tranquilla, qui al villaggio stiamo bene, penso di essere in forma per le prime gare e non vedo l’ora di gareggiare“. Sono queste le parole di Arianna Fontana alla vigilia dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un’edizione molto particolare per lei, portabandiera azzurra di questa spedizione e desiderosa di centrare il suo primo oro a Cinque Cerchi nello Short track. “Noi donne ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana per sfatare l’ultimo tabù : Il conto alla rovescia è quasi terminato. Dal 9 al 25 febbraio il ghiaccio coreano si tingerà dei magici colori dei Cinque Cerchi per regalare emozioni e ovviamente medaglie a chi saprà eccellere. Nello Short track, la portabandiera dell’intera spedizione Arianna Fontana guarda a questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang con gli occhi della tigre. “Sono ancora affamata di successi come a Torino 2006“, le parole della ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang sono ormai vicinissime al loro inizio. Tra gli sport più attesi dai padroni di casa c’è sicuramente lo Short track. Previsto il solito grande spettacolo nell’ovale ghiacciato. Andiamo a vedere i favoriti, gli outsider e le speranze azzurre per ogni gara. UOMINI 500m: il grande favorito è il cinese Wu Dajing, che si presenta a PyeongChang dopo le due vittorie consecutive in Coppa del Mondo a ...