eurogamer

: Sharkoon SGS2 : ecco a voi un'interessante sedia da gaming in tessuto traspirante - Eurogamer_it : Sharkoon SGS2 : ecco a voi un'interessante sedia da gaming in tessuto traspirante - arocco1992 : Nuova sedia da gioco Sharkoon in tessuto traspirante: le specifiche tecniche complete Sharkoon con la SGS2... -

(Di sabato 10 febbraio 2018)con laintroduce nella serie SKILLER una nuovada, rivestita completamente in. Il telaio robusto in acciaio, oltre al pistone a gas classe 4 garantiscono la massima stabilità. Le regolazioni individuali sono rese possibili mediante i braccioli 3D e lo schienale reclinabile con funzione basculante. La base a stella in acciaio con rotelle da 60 mm permettono la massima mobilità. Laè presente in quattro colorazioni.Laè caratterizzata dalla classica colorazione nera con l'aggiunta di inserti blu, verdi, grigi o rossi per soddisfare ogni stile. Il rivestimento in, novità in casa, copre tutto lo schienale, il quale è imbottito ed alto 83 cm, stesso dicasi per il sedile con misure pari a 39,5 x 50 cm. Le cuciture precise e i loghi accuratamente ricamati richiamano lo stesso colore prescelto per la. ...