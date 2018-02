Sfilata antifascista a Macerata | in testa al corteo c' è la Kyenge

ilgiornale

: RT @Strapierre: Macerata. Trovate mazze e oggetti contundenti a margine della cosiddetta manifestazione 'antifascista' organizzata dalla si… - BrunoIlDuro : RT @Strapierre: Macerata. Trovate mazze e oggetti contundenti a margine della cosiddetta manifestazione 'antifascista' organizzata dalla si… - Strapierre : Macerata. Trovate mazze e oggetti contundenti a margine della cosiddetta manifestazione 'antifascista' organizzata… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Dopo le polemiche dei giorni scorsi, alla fine agli antifascisti sono scesi in piazza. Secondo le stime degli organizzatori delsarebbero 5mila le persone che si sono radunate in città. Il centro della manifestazione è nei pressi dei giardini Diaz. Neltrovano spazio le bandiere dell'Anpi, quelle di Libera, l'Arci, Ridondazione Comunista e tutto il popolo delle associazioni dei migranti. Inalla manifestazione c'è l'ex ministro Cecile: "È un obbligo essere, oggi, aper alzare le bandiere dell’uguaglianza e della libertà. Dobbiamo batterci - ha sostenuto- contro ogni forma di razzismo e di fascismo".La manifestazione in questo momento si sta svolgendo in un'atmosfera pacifica. Di fatto qualche giorno fa il sindaco diaveva negato l'autorizzazione alper il ...