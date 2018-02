Serie B | il Bari ferma il Frosinone L' Empoli lo aggancia in vetta

Serie B - 25^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno. Vola l’Empoli - il Bari rialza la testa - l’Entella inguaia la Ternana! : 1/57 Donato Fasano/LaPress ...

Probabili Formazioni Bari-Frosinone - Serie B 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Bari-Frosinone, Serie B, 10-02-2018 ore 15:00. Il sabato di Serie B, che vale la 25^ giornata di questo campionato, mette di fronte due grandi squadre. Non possiamo di certo parlare di momento positivo per entrambe le squadre, ma il valore delle rose non è discutibile. Il Bari, padrone di casa, viene da due pesanti sconfitte, rimediate contro Empoli e Venezia. La squadra di Fabio Grosso, nel periodo in cui ...

Serie B Bari vs Frosinone -1 - Stellone : 'Al San Nicola sarà una sfida spettacolare' : E' uno dei grandi doppi ex della sfida tra Bari e Frosinone in programma domani pomeriggio allo stadio San Nicola. Parliamo di mister Roberto Stellone , in foto, il quale ha parlato ai taccuini di ...

Serie B : a Di Paolo Bari-Frosinone : ROMA, 8 FEB - Questi gli arbitri designati per la 25/a giornata, quarta di ritorno, di Serie B, in programma sabato 10 febbraio alle ore 15: Ascoli-Empoli: Pezzuto; Avellino-Cesena: Ghersini; Bari-...

Video/ Venezia Bari (3-1) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Venezia Bari (3-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. Decisiva per i veneti la doppietta di Litteri poi espulso al 66' minuto.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:30:00 GMT)

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l’Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : Sabato 3 febbraio avrà inizio il girone di ritorno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018. Andiamo ad analizzare tutti gli incontri in programma del 12° turno in “rosa”. Partiamo dalla capolista Juventus, a punteggio pieno dopo 11 partite con 35 gol fatti ed appena 3 subiti. Cifre impressionati per la compagine di Rita Guarino che, domenica 4 febbraio alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta ...

Probabili Formazioni Venezia-Bari Serie B 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Venezia-Bari, 24^ giornata di Serie B, 03-02-2018 alle ore 15:00 La 24^ giornata del campionato di Serie B, ci regalerà un’altra bella sfida, quella tra Venezia-Bari, due squadre in lotta per un piazzamento ai play-off. Il Venezia, che nell’ultima giornata di campionato non ha sicuramente incantato per bel gioco, è riuscito comunque a portare a casa una vittoria importantissima, per 1-0, ai danni di ...

Video/ Bari-Empoli (0-4) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Bari-Empoli (0-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio San Nicola, 27 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Serie B il Palermo resta in vetta - l Empoli umilia il Bari : ROMA - In attesa di Cittadella-Frosinone , domenica, ore 17.30, , il Palermo torna da solo in vetta alla classifica piegando con un gol per tempo , 2-0, il Brescia. I ciociari vengono momentaneamente ...

Serie B - risultati - marcatori e classifica 23^ giornata : l’Empoli asfalta il Bari : Serie B, risultati, marcatori e classifica 23^ giornata: l’Empoli asfalta il Bari Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, risultati, Classifiche ed altro... Serie B – Come ogni sabato scende in campo la Serie B che dopo la sosta invernale riprende a pieno regime il proprio calendario. Tutto secondo copione in testa anche questa settimana con il Palermo che regola con un punteggio ...

Serie B : il Palermo resta in vetta - l'Empoli umilia il Bari : ROMA - In attesa di Cittadella-Frosinone (domenica, ore 17.30), il Palermo torna da solo in vetta alla classifica piegando con un gol per tempo (2-0) il Brescia. I ciociari vengono momentaneamente ...