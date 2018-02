Serie A Spal | Semplici | «La nostra favola non è ancora finita»

Serie A : Spal-Milan 0-4 : ANSA, - FERRARA, 10 FEB - Il Milan passa 4-0 a Ferrara sulla Spal nel primo anticipo della 24/a giornata di Serie A. La squadra di Gattuso va in vantaggio dopo soli 2': cross di Suso dalla destra, ...

Video Gol Spal-Milan 0-4 - Highlights e Tabellino Serie A - 24^ Giornata 10/02/2018 : Risultato Finale Spal-Milan 0-4, Cronaca, Highlights e Video Gol doppietta Cutrone, Biglia, Borini, 24^ Giornata Serie A, 10 febbraio 2018. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, va in scena Spal-Milan. Una partita da incorniciare per Patrick Cutrone, il giovane attaccante, si rende autore di una doppietta, da vero rapace d’area di rigore. Il Milan scende in campo, con una mentalità diversa dal solito, infatti, trova subito il gol ...

Calcio - Serie A 2018 – SPAL-Milan 0-4 : i rossoneri passeggiano su una SPAL sempre più in crisi. Patrick Cutrone mattatore con una doppietta : Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite per il Milan che passa facilmente a Ferrara in casa di una SPAL sempre più in crisi ed invischiata nella zona retrocessione. Il punteggio finale di 0-4, forse troppo severo, sottolinea però i diversi momenti che stanno vivendo le due squadre. Completamente antitetici. Gli emiliani, infatti, sono nel periodo più nero della loro annata, mentre i rossoneri sembrano finalmente aver messo alle SPALle una ...

