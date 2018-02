Serie A Sassuolo | Iachini | «Dimentichiamo la Juventus»

Video / Juventus Sassuolo (7-0) : highlights e gol. Khedira - una doppietta attesa 9 anni (Serie A) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:04:00 GMT)

Serie A Sassuolo - Iachini : «Il 7-0 fa male. Facciamo mea culpa» : TORINO - "Avevamo preparato un certo tipo di partita, ma non è venuta fuori" . Beppe Iachini e il Sassuolo sono stati travolti dalla Juventus: un 7-0 senza storia all'Allianz Stadium di Torino. "...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

Video Gol Juventus-Sassuolo 7-0 : Highlights e Tabellino Serie A 4-2-2018 : Risultato Finale Juventus-Sassuolo 7-0 : Cronaca e Video Gol Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Higuain 23^ Giornata Serie A 4 Febbraio 2018. All’Allanz Stadium la Juventus domina in lungo ed in largo sconfiggendo il Sassuolo con un pirotecnico 7-0. Gara praticamente mai in bilico, con i padroni di casa che dopo appena 8 minuti sono già in vantaggio (era la prima volta in stagione che i neroverdi prendevano gol nei primi 15 minuti) e poi ...

Calcio - 23^giornata Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche. La Juventus ne fa 7 al Sassuolo - l’autogol di Donnarumma costa il successo al Milan a Udine : Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato di Serie A incoronano la Juventus che in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Sassuolo : Douglas Costa ko. Quote - le ultime novità live - Serie A 23giornata - : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Sassuolo: bianconeri in emergenza offensiva senza Dybala e Bernardeschi, negli emiliani Babacar pronto all'esordio.