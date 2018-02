Serie A | Maran | «Voglio un Chievo coraggioso e battagliero»

Serie A - Maran : «Chievo - devi tornare sereno» : Rolando Maran cerca di vedere i lati positivi nonostante il ko: 'E' un momento un po' così - spiega l'allenatore a Sky Sport - Non riusciamo a esprimerci al meglio in fase offensiva. Facciamo fatica ...

Serie A - Maran : «Chievo - senza ansia contro un'Atalanta da Europa» : VERONA - L'Atalanta è un crocevia fondamentale della stagione del Chievo . Lo sa bene Rolando Maran , tecnico gialloblù che ha presentato così la sfida in conferenza stampa. "Giochiamo contro una ...

Serie A Chievo - Maran : "Juventus? Noi ci crediamo sempre" : VERONA - " Affrontiamo un'altra grande squadra, ci sono punti pesanti in palio. Al di là di queste 4 partite, però, non c'è molta differenza rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda i gol subiti "...

Serie A Chievo - Maran : "Dobbiamo ripartire forte" : VERONA - " Ho ritrovato la solita squadra che ha voglia di fare. Abbiamo lavorato nel modo giusto fin da subito, lavorando per arrivare bene a una partita così importante alla ripresa del campionato. ...

Serie A - Maran punge il Chievo : "Tutto sbagliato..." : BENEVENTO - Momento no per il Chievo . In Campania è arrivata la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque giornate (in mezzo c'è il pareggio senza gol contro la Roma). Dopo Crotone e ...

Serie A - Maran deluso : "Non riconosco più il Chievo" : BENEVENTO - Si chiude amaramente l'annata del Chievo che registra la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque giornate (in mezzo c'è il pareggio senza gol contro la Roma). Dopo Crotone e ...

Serie A Chievo - Maran : "A Benevento per fare punti e ripartire" : VERONA - Benevento è l'ultima tappa del Chievo prima del nuovo anno. Rolando Maran alza la guardia e punta al bottino pieno: "E' una gara delicata perché veniamo da due sconfitte di fila - spiega il ...

Serie A Chievo - Maran : "Servono punti per raggiungere la tranquillità" : VERONA - "Il Bologna ha tante soluzioni offensive. Sa essere una squadra pericolosa perché ha giocatori di qualità" . Questo il pensiero del tecnico del Chievo Verona, Rolando Maran , in vista del ...

Serie A Chievo - Maran non ci sta : "Il gol di Inglese era regolare" : CROTONE - "Purtroppo oggi non abbiamo giocato bene" . Rolando Maran parte dall'autocritica per descrivere la sconfitta per 2-1 del suo Chievo contro il Crotone . Un risultato che è stato però ...

Serie A Chievo - Maran : "Brutto ko - ma il gol annullato era buono" : CROTONE - Dopo il pareggio contro la Roma, il Chievo ha perso 2-1 in casa del Crotone. Una sconfitta che Rolando Maran riconosce essere meritata: "Purtroppo oggi non abbiamo giocato bene - ha ...

Serie A Maran : "Inglese? Per ora è un giocatore del Chievo" : VERONA - "Prima della sosta abbiamo quattro gare importanti. Questo mese era iniziato con una partita in cui ci davano per spacciati, con la Roma, ma abbiamo fatto bene ottenendo un risultato positivo.

Serie A Chievo - Maran : "Crotone? Gara dalle tante insidie" : VERONA - "Prima della sosta abbiamo quattro gare importanti. Questo mese era iniziato con una partita in cui ci davano per spacciati, con la Roma, ma abbiamo fatto bene ottenendo un risultato positivo.

Serie A Chievo - Maran : "Sorrentino è una sicurezza" : VERONA - "Contro la Roma sai di dover concedere qualcosa in più. Ma abbiamo giocato con coraggio creando occasioni da gol con Inglese. Potevamo andare in vantaggio con quella traversa, ma non ci siamo ...