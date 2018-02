Serie A Fiorentina-Juventus 0-2 | il tabellino

24esima giornata di Serie A - Fiorentina Juventus 0-2 : cronaca e tabellino : ... Howedes, Cuadrado, Dybala, Matuidi Arbitro: Marco Guida Assistenti di linea: Meli-Valeriani Quarto uomo: Di Bello VAR: Fabbri-Di Fiore Stadio: Artemio Franchi di Firenze La cronaca L'anticipo della ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-2 - Bernardeschi e Higuain portano i bianconeri in testa! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Fiorentina-Juventus 0-2 : Bernardeschi e Higuain fanno volare i bianconeri in testa alla Serie A : La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 2-0 nell’anticipo della 24^ giornata della Serie A di calcio e si è portata in testa alla classifica del campionato: i bianconeri hanno espugnato l’Artemio Franchi con una prova di grande sostanza e ora hanno due punti di vantaggio sul Napoli che domani sera dovrà rispondere nel durissimo match contro la Lazio. I ragazzi di Max Allegri hanno ottenuto un successo di vitale importanza contro ...

Anticipo Serie A - Fiorentina-Juve 0-2 : 22.46 La Juve prosegue la sua marcia e passa 2-0 in casa della Fiorentina.Bianconeri di nuovo primi con 2 punti sul Napoli. Primo tempo senza gol, ma con emozioni di marca viola. Al 21' l'arbitro Guida concede un rigore alla Fiorentina,braccio di Chiellini su cross di Benassi. Poi, su segnalazione del Var, lo toglie per fuorigioco di Benassi. Al 38' Gil Dias centra il palo con un diagonale di destro. Nella ripresa fiammata Juve al 56': ...

Serie A - Antognoni : «Della Valle? Tornerà allo stadio perché ama la Fiorentina» : FIRENZE - A pochi minuti dall'anticipo di campionato tra Fiorentina e Juventus , il club manager viola Giancarlo Antognoni ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Premium Sport. 'Che gara mi aspetto da BernardeschI? È un ragazzo freddo, non subirà i fischi dei tifosi e sarà un avversario da temere, così come tutta la Juventus" . Sui Della Valle: "Ieri Diego Della Valle ...

