Sei Nazioni | Irlanda Italia 35-0 in diretta | risultato LIVE

Pagelle/ Irlanda Italia : i voti della partita (rugby Sei Nazioni 2018 - primo tempo) : Pagelle Irlanda Italia (-): i voti della partita di rugby per il Sei Nazioni 2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori del match di Dublino (sabato 10 febbraio)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Rugby - Sei Nazioni : contro l'Irlandaservirà una super Italia : Serve lo spirito dell'Under 20. Sì, oggi a Parisse e compagni serve quello spirito lì, con gli azzurrini che ieri sera, davanti allo staff tecnico guidato da O'Shea, hanno giocato per 71 minuti in 14 ...

LIVE Sei Nazioni 2018 - Inghilterra-Galles in DIRETTA : a Twickhenham scontro diretto cruciale per la vittoria finale! : Fuori i secondi: a Twickenham va in scena la sfida tra le prime due della classe del Sei Nazioni 2018. Inghilterra e Galles sono infatti le uniche due squadre ad aver chiuso la prima giornata con una vittoria con tanto di bonus offensivo, al termine di due sfide a senso unico. L’Inghilterra ha maramaldeggiato a Roma contro l’Italia, mentre il Galles ha disintegrato la resistenza scozzese a Cardiff. Oggi va in scena una sfida dunque ...

Sei Nazioni - Irlanda Italia in diretta : risultato LIVE dalle 15.15 : Irlanda-Italia Seconda giornata Sei Nazioni 2018 LE FORMAZIONI Irlanda : 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 Jack ...

LIVE Sei Nazioni 2018 - Irlanda-Italia in DIRETTA : quindici leoni per provare ad espugnare Dublino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri, dopo la batosta subita all’Olimpico contro l’Inghilterra, vanno a caccia della vittoria di lusso contro i Verdi che all’esordio hanno invece espugnato la Francia con un gran drop allo scadere. I ragazzi di Conor O’Shea lotteranno come leoni e cercheranno di mettere in difficoltà una ...

Sei Nazioni 2018 - Irlanda-Italia : le formazioni. I XV delle due squadre. Parisse e compagni lanciano la sfida ai Verdi : Secondo appuntamento nel Sei Nazioni 2018 per l’Italia del rugby: durissima trasferta a Dublino per gli azzurri che nel pomeriggio, alle 15.15, affronteranno l’Irlanda. Sergio Parisse e compagni lanciano ovviamente la sfida ai Verdi: servirà una prestazione monstre per ribaltare un pronostico che pende nettamente dalla parte di Sexton e soci. Andiamo a scoprire le formazioni delle due squadre. Il XV dell’Irlanda 15 Rob Kearney ...

Sei Nazioni in cerca di autori. Benvenuti a Ovalia : 1883 E' l'anno della prima edizione del Sei Nazioni, che all'epoca, in pieno Ottocento, si chiamava Home Championship ed era disputato solo da quattro squadre: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il programma della seconda giornata (10-11 febbraio). Gli orari e come vedere le partite in tv : Scontro tra Inghilterra e Galles, le due formazioni a quota 5 in classifica dopo la prima giornata: è questo il piatto forte della seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby, che andrà in scena alle ore 17.45 ora italiana di oggi. Alle 15.15 aprirà il programma la sfida tra l’Irlanda, vincitrice all’esordio in terra francese, e l’Italia, sconfitta in casa dai maestri inglesi. Terza ed ultima gara in programma, domenica alle ore ...

Rugby - Sei Nazioni Under 20 2018 : Italia sfortunata in Irlanda - sconfitta 38-34 : Seconda sconfitta in due uscite per la nazionale Under 20 di Rugby nel Sei Nazioni di categoria: la trasferta in Irlanda termina per 38-34 per i padroni di casa, con non pochi rimpianti per la squadra tricolore, che può ritenersi sfortunata per aver giocato in quattordici minuti per gran parte del match. Inizio di partita scoppiettante: ben tre mete nei primi 16’. Gli azzurri la sbloccano con Coppo dopo solo un minuto, ma i padroni di casa ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare dell’Italia per la sfida all’Irlanda. La formazione titolare delle azzurre : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana di Rugby femminile, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Irlanda nella seconda giornata dei Sei Nazioni 2018. Le azzurre scenderanno in campo a Dublino domenica 11 febbraio (ore 14.00 italiane). L’obiettivo è quello di riscattare la sconfitta patita contro l’Inghilterra all’esordio, le Verdi hanno invece perso contro la Francia. Questa la formazione titolare ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : seconda giornata. Tantissima attesa per Inghilterra-Galles : Non c’è solo l’attesissima, per i tifosi azzurri, Irlanda-Italia, in programma nella seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby 2018. Ovviamente, tra sabato e domenica, altri due match a monopolizzare la scena: ci sono le sfide tra Scozia e Francia e, soprattutto, il big match tra Inighilterra e Galles. Andiamo a presentare gli incontri che non vedono in campo gli azzurri. Inghilterra-Galles (sabato alle 17.45, diretta TV su ...