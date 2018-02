Sci di fondo | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | le gare di oggi sabato 10 febbraio

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : sfida tra Kalla e Bjoergen nella skiathlon - l’Italia per ben figurare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della skiathlon femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara avvincente e palpitante: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 7,5km in tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere circoscritta ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Skiathlon donne : sarà Bjoergen contro Kalla? : Si apre domani alle 8.15 ora italiana il programma femminile con una delle competizioni dall’esito più incerto, anche se ci sono due grandi favorite per il successo nell’ultima gara (a quanto pare) della storia in questo format da sempre molto discusso e mai digerito dai puristi. La battaglia per la vittoria potrebbe essere circoscritta alla svedese Charlotte Kalla, che ha lavorato tantissimo in tecnica classica e resta una delle più forti (se ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : skiathlon femminile (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma della gara. Orario d’inizio e come vederla in tv : Iniziano le Olimpiadi Invernali anche per lo sci di fondo: ad aprire il programma a cinque cerchi degli sci stretti sarà lo skiathlon femminile, che prevede 7,5 km a tecnica classica e 7,5 km a tecnica libera dopo cambio degli sci, che andrà in scena domani, sabato 10 febbraio, alle ore 8.15 italiane. Sono quattro le azzurre che saranno impegnate nella gara: Elisa Brocard (clicca qui per leggere l’intervista che ci ha rilasciato alla ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scelta l’Italia per lo skiathlon maschile. De Fabiani guida gli azzurri : Gli uomini dello sci di fondo esordiranno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nella giornata di domenica 10 febbraio: spazio all’attesa skiathlon che assegnerà le prime medaglie maschili. I ragazzi si cimenteranno con 7,5km a tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. L’Italia non ha grandi speranze da podio ma i quattro azzurri che saranno al via punteranno a ottenere un buon risultato. Francesco De Fabiani è il nostro ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le azzurre in gara nello skiathlon. Brocard e compagne ci provano : Domani sabato 10 febbraio iniziano le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 anche per lo sci di fondo. Sulle piste dell’Alpensia Cross Country Skiing Centre il primo titolo ad essere assegnato sarà quello della skiathlon femminile: 7,5km a tecnica classica e altrettanti in tecnica libera per incoronare la prima Reginetta dei Giochi. L’Italia sarà impegnata con quattro atlete: le azzurre non hanno grandi velleità di ottenere un ...

Sci di fondo - l’Italia maschile vuole fare gruppo accanto a Federico Pellegrino. Energie e motivazioni supplementari per stupire : Federico Pellegrino è il punto di riferimento dello sci di fondo italiano, su questo dato non ci sono dubbi. Attorno a lui, sempre più protagonista assoluto nelle ultime tre stagioni, soprattutto nelle sprint, è cresciuta una squadra che non è composta di fenomeni ma che fa delle compattezza e capacità di saper soffrire e di gareggiare “sull’uomo” i suoi punti di forza. Il carattere forte, determinato, di Chicco Pellegrino ha sicuramente aiutato ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli obiettivi dell’Italia gara per gara : SKIATHLON DONNE. In casa azzurra la sola Brocard, al momento, con la condizione di un mese fa, potrebbe inserirsi nella lotta per le prime quindici posizioni ma tenere il ritmo delle big a tecnica classica per evitare poi di restare soli all’inseguimento nella tecnica libera, che più le si addice, non sarà facile. Scardoni e Debertolis non sembrano in grado di poter reggere il ritmo delle migliori e possono al massimo puntare ad un piazzamento ...

Sci di fondo - Elisa Brocard verso PyeongChang : “Stagione positiva - alle Olimpiadi per fare meglio di Sochi. Ripartita dal basso - grazie all’Esercito” : ESCLUSIVA OA SPORT – Elisa Brocard è la veterana della spedizione azzurra dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Alla terza rassegna a cinque cerchi, dopo Vancouver e Sochi, l’atleta del CS Esercito è pronta a togliersi delle belle soddisfazioni anche in Corea del Sud. Elisa, come valuti la tua stagione finora, in ottica PyeongChang? “positiva, perché ho raggiunto buoni risultati, come ad esempio al ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Saranno 12 i titoli in palio a PyeongChang nello sci di fondo: la nostra punta di diamante sarà Federico Pellegrino,ma gli azzurri convocati sono in tutto 15, 8 uomini e 7 donne. Nell’attesa di conoscere l’elenco completo e definitivo degli italiani impegnati in ciascuna gara, ecco la lista provvisoria. Tra parentesi, con il punto interrogativo, gli atleti non certi della partecipazione alla gara. Di seguito il programma completo ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Johannes Hoesflot Klaebo pronto a dominare. Il norvegese vuole raccogliere ori a grappoli : Fenomeno, cannibale, Superman o, molto più semplicemente, Klaebo. Potrebbe essere lui l’uomo copertina di PyeongChang2018. Il gigante norvegese, esploso letteralmente un anno fa come specialista delle sprint e capace nella stagione in corso di dominare in ogni campo, in entrambe le tecniche, su ogni distanza. Johannes Hoesflot Klaebo è uno di quei campioni destinati a segnare un epoca, come lo fu, per restare in tempi recenti, Gunde Svan, Bjoern ...